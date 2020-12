¿Hacemos Balance?

No es que me considere una persona rencorosa, si acepto que tardo un poco en olvidar las cosas que me tocan vivir que son poco agradables; por eso sé, que este año, no lo olvidaremos en nuestra vida.

Así que puestos a no olvidarlo, intentemos quedarnos con todo lo bueno que supimos sacar de este dos mil veinte pandémico; pero siempre con todos mis respetos hacia esas personas que sufrieron la perdida de algún ser querido.

No me voy a ir muy lejos, me voy a quedar en nuestro Puerto, con su gente, para darnos cuenta que hemos sido capaces por primera vez de ir todos de la mano con respecto al comportamiento durante los meses de confinamiento, siendo ejemplo de ciudadanía.

Hemos sido vecinos solidarios con los que más lo han necesitado y siguen necesitándolo, volcándonos en campañas de recogidas de alimentos, tanto en colectivos como individualmente.

El Puerto ha sido capaz de demostrar como en plena desescalada, se pudo disfrutar dentro de todas las medidas, de un verano que aún siendo atípico, tuvo todos los ingredientes del verano portuense y aunque escueza leer esto, sin efectos secundarios.

Hermandades, Peñas, Asociaciones, han sabido estar a la altura de las circunstancias sin alentar a los hijos de esta ciudad a crear esas masas de personas que en determinadas ocasiones son capaces de congregar.

Aunque he de reconocer también que bastantes negocios han echado sus rejas para siempre, no hay que dejar de animar y apoyar a esos que han sabido “camaleonizarse” para adaptarse a los nuevos tiempos que acabamos de comenzar, no queda otra.

También estamos viviendo unas navidades que sabiendo que no son como nos gustaría, podemos decir que hay espíritu Navideño.

Y si hay algo que me parece lo más positivo, es que estamos en un proceso de recuperación del orgullo portuense. Hemos aprendido a valorar más nuestras cosas, quizás porque hemos aprendido a vivirlas, a disfrutarlas y a saber que somos unos privilegiados.

Así que como diría mi amigo D. Jesús Delgado, catavino en mano y con caldo de nuestra tierra, brindemos “De Portuenses Maneras” por un dos mil veintiuno lleno de SALUD.