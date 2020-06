Hace falta algo más

Visto lo visto, el punto ante el Rayo Vallecano sabe a oro molido. Incluso en la última jugada del partido pudimos asistir al milagro de llevarnos los tres puntos habiendo juagdo de tamaña manera. Pero está claro que con lo visto el domingo al Cádiz no le va a bastar para asergurarse el ascenso directo. Y ojo porque la pelea por abajo se aprieta de mala manera. El equipo notó en exceso, como era previsible, tantos días de confinamiento sin entrenar en grupo. Pero en líneas generales, más que la evidente y comprensible forma de falta de forma física, preocupa la falta de orden sobre el campo. Demasiados pases fallados, demasiado patadón y tentetieso en lugar de bajar el baló y jugarlo y demasiada falta de contundencia en momentos claves. En resumen, que se puede jugar con orden aunque te fallen las fuerzas.

Pero a este Cádiz le queda mucho, mucho para volver a ser lo que fue. Y no, no se trata de pesimismo sino de contar una realidad. Con esto no nos llega. Sinceramente, no creo que nadie puede juzgar esta temporada como una temporada normal. Si el equipo no es capaz de levantar cabeza no se podrá esgrimir el argumento de que a Cervera se le cae el equipo en las segundas vueltas. Porque puede que suceda, pero las circunstancias no son las normales . Y volvemos a lo de siempre. Hay maneras de encarar el empate del otro día. La primera; resultado bueno y mañana será otro día. Correcto, pero esta manera de pensar está totalmente carente de autocrítica y te lleva a repeterir errores.

La segunda lectura es: punto magnífico, visto lo visto, pero así no vamos a ningun lado. ¿Lo bueno de todo esto?, que la segunda lectura es la de Álvaro Cervera. El entrenador cadista es experto en (si me permiten la expresión) cargarse euforias de vestuarios. Cervera sabe dar ese toque de atención cuando todo el mundo es feliz, sin pensar en otra cosa mas que el resultado. Lo ha hecho incluso ganando por dos o tres goles de difrencia. Y eso es lo que mas me gusta de este entrenador. No se esconde. Y además el cambio de Iván Alejo fue lo que cambió el signo partido. Ahora toca ponerse las pilas a base de bien porque, para empezar, el Zaragoza nos ha arrebatado momentaneamente el liderato. Y parece que al equipo amarillo no se le da precisamente bien esto de jugar con presión.

Hoy se antoja vital traerse los tres puntos de Soria porque, de lo contrario, podemos empezar a ponernos nerviosos si la zona de play off se queda a un solo punto al término de la jornada. Se impone como el comer un cambio de mentalidad (el físico ya lo iremos cogiendo) para no repetir otro batacazo a final de temporada, por muy extraña que haya sido esta. Mantener las distancias con el tercer clasificado es, sin duda alguna, el objetivo.

Máxime cuando dentro de dos partidos nos enfrentamos al Huesca, en un que bien podría ser la sentencia para uno o para otro en sus aspiraciones. Y para terminar, seguimos confiando en este equipo, que nadie lo dude. Pero los que no tienen que dudar son ellos mismos.