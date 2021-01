Hace falta gastar en las rebajas

Quien nos iba a decir a los cadistas en verano que a mediados de temporada íbamos a estar en décima posición en la tabla y mosqueados por haber empatado ante el Valencia en Mestalla. Pues eso exactamente es lo que pasó. Se sumó un valioso punto pero nos fuimos con la sensación de que se escaparon otros dos. El Cádiz volvió a ofrecer una imagen seria en defensa y se noto mejoría en ataque pero el partido de Valencia también sirvió para confirmar una realidad: lo delanteros suplentes no están al nivel de los titulares ni de lejos. Fue retirarse Negrego y el Choco Lozano (que estuvo a punto minutos antes de marcar el 1-2) y desvanecerse totalmente el peligro en ataque.

Lo que ya se sabía, que falta pólvora arriba en los momentos determinantes, porque con algo más de acierto se hubieran sacado los tres puntos. Y Cervera avisa; para salvarse hay que ganar este tipo de partidos que se ponen a tiro. La Copa también costó sacarla adelante, pese a que hay quien está como loco porque caigamos para centrarnos en la liga. Pero aunque este año no quede ni el consuelo de un taquillazo ante un grande, por el Covid 19, la copa está para jugarla. Una competición despreciada por los grandes y en la que, con algo de fortuna en los cruces, te puedes colar en semifinales y a partir ahí a soñar. Ganando muy pocos partidos se puede aspirar a un titulo, sí, no es ningún delirio (recuerdo que Mallorca o Recreativo han jugado una final de Copa y la ganaron los mallorquines).

Si alguien me garantizara que tirando la Copa nos quedábamos en primera lo firmaba ahora mismo. Pero ya tenemos antecedentes de tirar la copa para no bajar y descendimos y nos quedamos sin unas semifinales de Copa que estaban a tiro. Y si no estamos para Copas pues la tiramos en el primer partido, sin desgastes innecesarios. Pero tirarla en la tercera o cuarta eliminatoria es ridículo.

La Copa volvió a dejarnos otra lesión de José Mari y la idea de que hay que fichar sí o sí en el mercado de invierno. Sobre todo el ataque, que es lo que da victorias. Porque, visto lo visto, es un milagro de Cervera que con los mimbres que tiene el Cádiz esté ahora mismo en la mitad de la tabla. Cuesta la misma vida marcar un gol y, cuando se logra, no se acierta a mantener esa defensa de telón de acero. Y punto a punto esta liga se puede hacer eterna.

Lo que el Cádiz ha alcanzado en esta primera vuelta es para estar más que satisfecho pero queda esa sensación de que la cosa podía haber ido aún mejor con algo más de acierto en ataque y algo más de justicia con el VAR. Lo mejor es que a los resultados propios acompañan los de dos equipos que no levantan cabeza, Osasuna y Huesca, pero ojo, que el Celta estaba por el estilo hace un mes y mire usted donde andan los gallegos. Al Cádiz de Cervera le van estas rachas de 6 o 7 partidos sin ganar pero hay que romper la dinámica ya. Para coger confianza, sumar victorias y esperar mejoras en el mercado de fichajes. Que luego vienen los nervios y cuanto más tarden en llegar mejor.