El lenguaje humano tal como hoy lo conocemos dicen que pudo aparecer hace unos cincuenta mil años. Cualquiera sabe; pero, si lo dicen ciertos antropólogos, sus buenas razones tendrán. Es que la antropología es una ciencia probadamente imaginativa, y más les vale a sus practicantes, puesto que tienen que trabajar siempre a partir de datos escasos y problemáticos.

Yo respeto mucho a esos científicos, precisamente por lo creativos que suelen ser. Mi admiración por personajes como Levi Strauss, Noam Chomsky y Philip Lieberman no tiene límites, y eso que cada uno de ellos ha apuntado teorías muy dispares sobre cómo pudo iniciarse el lenguaje humano. Yo tuve la suerte de convivir y aprender con uno de esos antropólogos creativos: mi tío Carlos Alonso del Real, que además de sabio era un extraordinario conversador. Pasábamos horas charlando en un café de Santiago de Compostela. Incluso cuando estaba muriéndose en el hospital mantuvimos algunas animadas charlas en latín. No exagero: en latín.

Sea como fuere, opino que hablar no sólo es la capacidad o cualidad más específica del ser humano, y que esta capacidad ha sido mejorada e incrementada a lo largo de los siglos. Desde que un troglodita comunicó a sus amigos que había unos bisontes muy majos cerca del río, hasta El Quijote o los sonetos de Petrarca, ha debido de producirse una evolución hacia mejor, un gran enriquecimiento.

Pero tengo la impresión pesimista de que se está produciendo una regresión lamentable, es decir: cada día se habla menos y peor. Por lo menos en mi más inmediato entorno, que suele denominarse España y, más concretamente, Chiclana, que es donde yo vivo y me relaciono.

Ojo, que en estoy ha excepciones muy notables. Aquí tenemos grandes conversadores, como mi amigo Eduardo Saavedra, quien, pese a haber sufrido una traqueotomía, es una de las personas más capaces de mantener una conversación interesante que yo haya conocido. Quino, Manolo casas y Curro tampoco son mancos en esto de la charla, que conste.

Sin embargo eso no es lo habitual. Me parece que se conversa poco, que no se habla todo lo que sería necesario, y que las calidades del lenguaje que empleamos dejan mucho que desear.

Dejemos de lado la oratoria, que está conociendo unos tiempos realmente lamentables. No caigamos en la estúpida y estéril tentación de comparar las intervenciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados de la II República Española, con las que realizan los actuales Diputados, incluso Ministros. Nos íbamos a ruborizar hasta las orejas. Sería como comparar los discursos de Demóstenes o Cicerón con los sermones de Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes.

Pienso que hasta en el ámbito familiar está fallando mucho la comunicación. Lo más sencillo sería echarles la culpa a los utensilios tecnológicos invasores, y algo de eso sí que hay. No es infrecuente que los chavales, finalizada una cena familiar (allí donde eso aún existe), se larguen a su cuarto con el artilugio denominado "tablet", o con el teléfono móvil utilizado en las más negativas de sus aplicaciones, y se encierren en una incomunicación perfectamente alienante. Claro que los utensilios en sí no tienen culpa alguna. Son el usuario y el mercader quienes tiene en su mano una utilización u otra de recursos, que no son nocivos en sí.

Nada de lamentaciones: nos limitamos a describir una realidad constatable.

La televisión ha sido objeto de numerosas críticas, a ella se ha atribuido con frecuencia la incomunicación familiar. Discrepo. No es preciso remontarse a los tiempos en que todos los vecinos acudían en masa al domicilio de la única familia poseedora de un televisor para ver el "Un, dos, tres", o el "Estudio uno", que fueron momentos de reunirse mucho (ahora se diría "socializar"). Incluso hoy se producen situaciones similares. En mi casa, sin ir más lejos, el momento de la tarde en que se emite cierto concurso de la tele, suele resultar ocasión de comentarios y humorísticos debates; especialmente en las ocasiones en que Juana, mi suegra, nos honra con su presencia. Quién se declara partidario de uno u otro concursante, se comentan los atuendos, se jalean los aciertos o se ríen las meteduras de pata. Lo cuento sin el menor desdoro.

A lo que iba es que necesitamos más charla, más conversación, más tertulia. En suma: más comunicación. Incluso telefónica.

No por ello dejaré de confesar que como conversador por teléfono soy una perfecta nulidad, mi capacidad de mantener una conversación telefónica suele agotarse aproximadamente en un par de minutos. Envidio a las personas que, como ciertas mujeres de mi familia, pueden tirarse tres cuartos de hora con el auricular pegado a la oreja. Se las ve francamente felices y yo siempre celebro cualquier fuente de felicidad.