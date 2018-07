Habemus presupuesto

La decisión del PP de alcanzar un pacto con PSOE e IU para aprobar los presupuestos municipales en pleno extraordinario el próximo lunes ha permitido desbloquear una situación por la que el Consistorio acumulaba ya dos ejercicios sin dar luz verde a tan importante documento. Las tres formaciones asumen sus riesgos de cara a la interpretación electoral que puedan hacer sus más fieles seguidores, aunque, personalmente, me quedo con la amplitud de miras que posibilita, en una Corporación fragmentada, lograr un escenario más favorable para los portuenses que el que se oteaba sin acuerdo.

Al cabo, si Pedro Sánchez ha aceptado los Presupuestos Generales del Estado hechos por el PP (se identifica mucho a Sánchez con el NO es NO, pero en cuestión de PGE NO es SÍ), parece razonable que si en lo que va quedando de España las cifras de gasto alcanzan 451.118 millones de euros se pueda rubricar en El Puerto de Santa María un consenso sobre unos humildes 97,2 millones, con su Plan de Ajuste correspondiente y todos sus avíos en las casillas del Excel.

La realidad, a veces, deviene paradójica: hace tres años PSOE e IU firmaron un acuerdo con Levantemos El Puerto que dejó sin alcaldía al PP, la lista más votada con cierta diferencia, y ahora, fuera ya Levantemos del ejecutivo al entender el alcalde, David de la Encina, insostenible el panorama que se extendía ante sus ojos, es el PP quien llega a un pacto con el bipartito para confeccionar uno de los retos principales de cualquier Ayuntamiento: un presupuesto.

No se sabe aún oficialmente cuál será el sentido del voto de los ediles de Levantemos (aunque definir a PSOE, IU y PP en las redes sociales como el nuevo tripartito indica que resultará negativo), ni tampoco lo que harán los dos concejales de Ciudadanos y el edil no adscrito, Carlos Coronado (todo apunta a la abstención), pero lo cierto es que corresponde al PP la iniciativa de, escudado en sus 9 votos, romper la parálisis, ayudado por la, a mi juicio, responsable disposición del bipartito, que no podía dejar que El Puerto pasara más tiempo sumido en el nihilismo matemático.