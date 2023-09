Algo dentro de mí me dijo que tenía que viajar al origen. Este verano he estado en Kenia, uno de los países atravesados por la falla del Rift, misteriosa cuna de la humanidad. Gracias a mi nuera me enteré de la existencia de Pasaporte Solidario, una empresa que ha montado una chica que empezó siendo asistente social en prisiones y aldeas infantiles y ahora se dedica a organizar viajes de turismo responsable. Quiere esto decir asomarse a un mundo complejo no solo para consumir belleza y aventura en entornos de lujo, sino para conocer y apoyar proyectos y personas kenianas que intentan responder a los problemas de su sociedad. Marta Heredia es una mujer de carácter que durante 15 días ha convertido a 7 desconocidos que venían de diferentes cansancios en una troupe feliz de adultos que han ido aprendiendo a dejar el control en otras manos para entregarse a la emoción de la sorpresa, desde el caos de la siniestra Nairobi, pasando por el paraíso del archipiélago de Lamu y los parques naturales y desfiladeros del valle del Rift, hasta la inmensa sabana del Masai Mara. Humanamente Kenia es un dolor. Un país de más de 40 millones de habitantes, gran parte de los cuales viven en chabolas de lata alineadas junto a las carreteras. Los hombres se pasan el día en la calle, buscándose la vida no sé cómo. Las mujeres están en las cosas de mujeres: no suelen trabajar con el turismo, no hablan inglés (lengua cooficial junto al suajili), son timidísimas y casi invisibles. No les cuento la historia del comercio de esclavos, la colonización y una independencia en manos de la corrupción connivente con la colonia: lo hace Javier Triana -corresponsal de la agencia Efe- en Matumbo. Una crónica de Kenia (2021). No les cuento la grima que da escuchar a esos compatriotas que hablan displicentes de los “negritos”, ni tampoco cómo he descubierto la violencia de imponer a otro pueblo la propia lengua. Traigo del origen las tres heridas que llevé -la del amor, la de la muerte, la de la vida-, amigos, la mirada de león de un masai que montó una escuela en un árbol y escribiendo en la piel, y la luz en los ojos de una niñita que cantó conmigo una canción de bienvenida: “Yambo yambo bwana habari gani mzuri sana…”.