Guión según lo previsto

Otro empatito en Tenerife, que sabe a gloria. Sobre todo porque en la primera parte dio la sensación de que los canarios se iban a llevar el partido de calle. En la segunda parte se mejoró algo y se consiguió el empate, que es lo mejor porque hasta el entrenador cadista reconocía en rueda de prensa que el Cádiz no había merecido ganar y que los chicharreros fueron mejores. Lo mejor del partido fue comprobar de nuevo lo poquito que le hace falta al Cádiz para marcar. Hasta en los partidos más pobres surge la chispa goleadora. A punto estuvo el Choco Lozano de empatar con el 1-0 aún en el marcador, pero fue finalmente Marcos Mauro el que se llevó el gato al agua.

Pues nada, un puntito más que vale para seguir líder en solitario. La renta de puntos es destacable pero no conviene dormirse en los laureles. Aquí lo mismo dos empates seguidos son oro molido porque los de atrás pierden o empatan que lo mismo llegan dos derrotas seguidas y los de atrás vencen y se reduce todo en cuestión de tres semanas. Dice Cervera que es un error mirar la distancia con el segundo. Coincido con él. Al que de verdad hay que mirar es al tercero. Esa es la referencia.

Porque ahora mismo al 99,9 % del cadismo se la trae al pairo subir directamente a Primera como campeón o como segundo. No me imagino yo a la gente en las Puertas de Tierra celebrando el ascenso directo con champán, pero con botella benjamín y esmorecidos por la tristeza de haberlo como segundo. Va a ser que no. Así que sigamos el camino que llevamos hasta ahora y nos ahorraremos problemas de última hora. Los dos empates en Vallecas y Tenerife son enormes si se consigue ganar hoy.

Aunque ojito porque el Lugo es más incómodo que un cojín de mármol. Ya nos aguó la fiesta del ascenso a Segunda hace años y desde que subió a segunda no ha perdido nunca en Carranza. Además, su entrenador avisa que no es misión imposible ganarle al Cádiz, del que dice que tiene puntos débiles que hay que explotar. Está claro que conforme avance la competición (y eso que ya estamos a cinco partidos del final) los rivales tendrán más claro a qué y cómo jugamos.

En los dos últimos partidos disputados tanto Tenerife como Rayo han dado muestras de atenazar al conjunto cadista, aunque nos queda la duda si es por méritos de los rivales o demérito de los nuestros. Yo creo que ha sido un aviso para navegantes y que los rivales empiezan a conocernos mejor. Es lógico, pero también es cierto que a pesar del esfuerzo de los contrarios al Cádiz le basta muy poco para no salir de vacío cuando el rival te ha cogido la matrícula. Y es toda una garantía de éxito que en incluso en los peores días el Cádiz sea capaz de sumar un punto, y encima marcando.

Así que pese a que el rival de hoy sea incómodo vistas las estadísticas, pesimismos los precisos que no está la temporada para eso. Sumando fuera y haciendo de Carranza un fortín tendremos el cielo ganado. Y de momento el guion se esta cumpliendo a rajatabla. Y tiene pinta de final de película bueno.