Rajoy está diciendo que él no tiene sucesores, ni delfines, que su dedo no va a señalar a nadie y que no habrá ningún tipo de tutelas. ¡Y dos huevos duros, sería la primera vez! ¿Es que con eso se va a evitar el navajeo? Dominar el navajeo es la única asignatura obligada para entrar en política o, al menos, la más importante, las demás, al no pertenecer al grupo de las ciencias exactas, carecen de importancia.

Desde el año 1977 del siglo pasado el Partido Popular ha celebrado XVII Congresos; en todos menos en el que se avecina (Julio de 2018) los sucesores del presidente saliente fueron nombrados a dedo. En el próximo, ya digo, según Rajoy, primará el Dios reparta suerte, que es lo que se dicen los toreros antes de iniciar el paseíllo. Y uno, la verdad no se lo cree. A la vista está que prefieren el candidato único, consensuado, que según dicen, es la manera de evitar el enfrentamiento entre corrientes ideológicas o programáticas (¿), ¡qué rico todo!, fruslería comparada con los egos supremos de cada cual, auténtico argumento para perpetuar la guerra de guerrillas. O sea.

Cuando Aznar refundó el partido en el año 1989, hizo creer que enterraba a las reliquias de los ex ministros de Franco, fundadores de hecho de la antigua AP. El tiempo, juez implacable, se ha encargado de demostrar que no fue así. La refundación trajo consigo una serie de personajes entreverados, decididos a jugar a pares y nones mientras no atentaran contra la arrogancia del jefe, que estaba empeñado en codearse con la élite política mundial. Sus pies sobre la mesa de su amiguísimo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ¡que vaya elemento!, y la foto de las Azores fueron las imágenes de su consagración. Como su entrega al separatismo, votos pujolistas por medio, historia obliga.

Pero Rajoy I el Indeciso presume de haber salvado a España de la quiebra. Se olvida de que, si lo ha conseguido, ha sido terminando de hundir a la clase media, aumentando la deuda pública y sin reducir los gastos del Estado, ese monstruo capaz de devorar, como Saturno, a sus propios hijos que son, a la postre, los que pagamos todas las fantasías animadas sean del color que sean.

Que Rajoy esconda su dedo no significa que salvará el argumento de la película porque, con otros actores, es la misma de siempre; tampoco impedirá las argucias habituales de los que están en la lista de espera. Pese al candidato único, serán inevitables los grupitos afines, los tapados que dejan el plumero fuera, incluso los dispuestos para maniobras de distracción mientras los de enfrente, aprovechando la diarrea, seguirán con sus triquiñuelas, sus esperpentos, sus buenismos, sus coacciones, sus chantajes, sus independencias; es decir, haciendo creer que todo este carajal es la democracia, ese sistema político que, teóricamente, defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, cuando en realidad el pueblo sigue siendo explotado por analfabeto. Velis nolis.

La próxima semana… hablaremos del Gobierno.