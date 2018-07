Gran cabezazo

Confieso de antemano, en un arrebato de sinceridad a pesar de la epidemia hipercolectiva de magiquismo que nos ha invadido durante los últimos días, que la cúspide de mi lista particular de jugadores del Cádiz preferidos la ocupa un tal Pepe Mejías. Supongo que seré un bicho raro por no opinar como la inmensa mayoría, pero seguro que el propio Jorge Mágico González, que de fútbol no sabe un rato sino tres o cuatro, entenderá que en este rincón quede alguien que a él lo tiene ubicado en el segundo escalón del podio amarillo. ¿O no era Pepe un futbolista impresionante, Jorge?

El inimitable salvadoreño, creativo como pocos o como nadie en el arte de inventar con un balón en los pies, visitó el jueves la redacción de Diario de Cádiz. En la hemeroteca, delante de la crónica de su partido más memorable con la camiseta del Cádiz (el del 3-0 al Racing con triplete suyo y felicitación incluida del portero Alba tras el antológico tercer tanto), le comenté que aquella tarde había estado a punto de morir en el Fondo Norte por su culpa. Le expliqué que mis amigos y yo llegamos al campo tarde porque prolongamos demasiado la previa en la inolvidable cervecería El Barril. Por la falta de sitio nos tuvimos que sentar justo debajo de una de aquellas barras gordas para evitar avalanchas. Pues cuando marcó el golazo que cerró el marcador me levanté como impulsado por un resorte sin acordarme de la barra. El cabezazo fue de coco y huevo, tanto que tuvo que faltar poco para sufrir una fractura craneal. Me tuve que sentar visiblemente aturdido mientras mis amigos pasaban de mí y festejaban la obra de arte que acababan de presenciar.

Pues va Jorge en la hemeroteca y se pone triste, disculpándose en serio y colocando las manos como cuando yo rezaba "Jesusito de mi vida". Alucinante, qué manera de ser. Por eso, desde el jueves el primer lugar de mi podio particular ha pasado a estar compartido ex aequo por Pepe Mejías y Mágico González. Que Pepe me perdone.