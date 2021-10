Grabado a fuego

Ya estamos otra vez, que decía la comparsa Calabazas en su presentación, ataos al maero de La Liga, tras el parón de selecciones. Y lo hacemos con la duda de qué Cádiz nos encontraremos en esta jornada: si el del desastre de Vallecas o el de la vuelta al orden defensivo ante el Valencia. La base para lograr la permanencia un año mas está claro que pasa por la solidez defensiva, pero esta temporada se está echando en falta algo más de gol. Cierto es que quizás el inicio de liga de la pasada temporada fue algo irreal y ello hace que las comparaciones sean más odiosas todavía. Pero como el que no se consuela es porque no quiere, he visto por ahí una comparativa que dice que ante los mismos rivales con los que hemos jugado hasta ahora, en la pasada temporada, se consiguieron más o menos los mismos puntos..

Esta temporada posiblemente haya que pelear bastante más por la salvación y, para ello, lo más importante es asimilar la idea de futbol de Cervera en las nuevas incorporaciones y hacer del grupo una piña. Lo demás vendrá por añadidura, como ha venido pasando en otras temporadas. Mas allá de tácticas y técnicas, al equipo le ha hecho mucho daño la salida de marras en Madrid y luego el tema Osmajic. Estas cosas no ayudan nunca, pero cuando hay problemas lo mas temible no son los problemas en sí, sino la forma en que se solucionan Y en eso el Cádiz, tanto a nivel deportivo como institucional, lo está haciendo de maravilla. Vizcaíno apoyando a los jugadores y avalando su profesionalidad y compromiso. Cervera castigando a los "marchosos" tras la aventura madrileña y reconduciendo el tema Osmajic sin echar mas leña al fuego. Son chicos jóvenes y pasan estas cosas, dice el míster. Y si tienen que pasar, lo mejor es hacerles ver a todos que se trata de un error, un error que no beneficia a nadie y aprender de esos errores. Si tienen que pasar estas cosas, mejor que pasen ahora que hay tiempo de aprender. Porque la base del éxito de Cervera (y por extensión de todos los cadistas) es el compromiso de grupo y la fe en unas ideas. Luego el juego saldrá mejor o peor, pero los resultados y los números dan fe de que eso funciona. Así que este Cádiz no se puede permitir fracturas en el vestuario o roces con el entrenador. Es un suicidio.

En esta tierra donde nos cuesta ver las cosas, desde fuera se tiene a veces mejor visión de todo. El entrenador de nuestro rival de hoy, Vicente Moreno, alaba la capacidad de sacar rendimiento de sus equipos de Álvaro Cervera, al que dice que habría que ponerle una estatua en Cádiz, por hacer tan fácil lo difícil. Pues no hay más preguntas, señoría. Cervera ha hecho borrón y cuenta nueva con la salida madrileña y lo hará, sin duda, con Osmajic. Pero grábense todos a fuego en la frente que el principal ingrediente de la receta del Cádiz es la fe, a muerte, en el proyecto cerveriano. Luego podrán salir las cosas o no (fútbol es fútbol), pero si los ingredientes no acaban de estar a gusto la receta no puede salir bien. Hay tiempo.