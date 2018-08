Gozos y alegrías literarias

Verán. Uno de los gozos serios es el de comprobar que un amigo obtiene un jalón importante en sus aficiones. José Chamorro López, mi amigo, el doctor Chamorro, ha ganado la Mención de Honor del Concurso de Poesía, Versos al Sol, convocado por Letras con Arte, y donde la participación suele ser altísima.

En esa convocatoria, seleccionados entre participantes de Italia, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, etc., aparecen mis amigos Joaquín Calap Calatayud y Juan Mena. Juan Mena y yo, que también concurrí, somos Adonáis por partida doble. Lo cual habla del rigor y de la categoría del galardón que distingue a Chamorro. Ah, se envían sólo los datos del concurrente, nunca currículum, y…ya han quedado seleccionados más de cuatro veces.

Esto empieza con una tertulia literaria camino de Jerez y en la cafetería del Hotel Jerez donde cuelgan ripios cansinos y onerosos sobre el vino de la tierra. Ripios y versos cojos. Nos reímos, analizamos, comentamos.

Creo que el éxito de nuestra tertulia, que tiene más miembros, estriba en no entremeter ni política ni chismes de politicastros y adláteres. Leer sin ambición, sin resentimientos, con suma generosidad. Hablar de versos y capacidades poéticas, de tantos poetas que son o han sido orégano y no de otras plantas del monte que no son. Es norma tertuliana la impuesta por Pepe: Deshaced ese verso./Quitad los caireles de la rima,/el metro, la cadencia/y hasta la idea misma.../Aventad las palabras.../y si después queda algo todavía,/eso/será la poesía./ que escribiera León Felipe.

Estudiando entre todos la historia del endecasílabo en el poeta latino Horacio, encontré en él la misma idea sobre la poesía.

Separad de ellos el ritmo y la medida, cambiad el orden de las palabras, y todavía encontraréis al poeta en esos miembros dispersos. "Tempora certa modosque, et quod prius ordine uerbum est posterius facias, praeponens ultima primis, invenias etiam disjecti membra poetae…".

Esa son las tertulias. He tenido otra que funcionó en la Biblioteca Lobo hace mucho tiempo. En la que estuvo Ignacio Bermejo, escritor desde siempre.

Por eso me alegra que mis amigos y sobre todo el doctor Chamorro alcancen logros literarios. Premios que no divulga por su modestia sincera.

En esas tertulias entre campos y árboles, camino de cualquier parte, donde los versos de Horacio " Iam satis terris/nivis atque dirae" con la cesura semiquinaria cubren de nieve y de granizo el mundo. Que con esta intensidad se anda el camino.

Enhorabuena a estos poetas por la alegría que he alcanzado a gozar, con un café en la mano, en la hora temprana del amanecer…