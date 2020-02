Su padre, el rubio Alías, del Viejo Madariaga, fue uno de los héroes de mi infancia y primera juventud, un futbolista brillante de los que mantenían a nuestros colores en aquella División de Plata, digo Cantón, Carballinés, Periñán, Puche, Pepín, Jiménez, Elorriaga, Echarri, Petralanda, Lolín… Cuando llegó Gonzalo a la vida pública isleña, rápidamente me informé de quién era ese activo político de Izquierda Unida con criterio, que consiguió un acta de concejal y no tuvo empacho en tenérselas tiesas a los de Podemos, como izquierda alternativa y el pedigrí que siempre se han puesto en la orla ideológica los militantes del Partido Comunista Español. Todo eso, digo. Pero fundamentalmente su compromiso sincero y total con la Cultura. Que lo llevó, incluso, a abrir una Librería. Algo heroico, como sin duda sabes, amigo. Porque es muy difícil sostenerse en pie con un modesto negocio en donde se tienen los ojos puestos más en la difusión de valores que en los porcentajes de libros vendidos. Cuando dejó su acta de concejalía o no la revalidó, fui de quienes nunca pensé que los reveses doblegaran a este político, ya digo, tan sensible a la Cultura de San Fernando. En estos días da una nueva muestra con la denuncia de las carencias e insuficiencias y demás desplantes a lo que podríamos llamar Cultura: Archivos, Bibliotecas, Programación… Sin duda ha debido leer a José Martí y auto convencerse de que hay que ser cultos para ser libres, como escribió el gran poeta cubano. Cultura, Libertad y cultura de la libertad. Es todo un programa político. Defender el patrimonio histórico y de todo tipo, ampliar el número de bibliotecas en la ciudad, y centros de estudios y consultas para nuestros estudiantes y cuantas cosas conviene hacer para dar marchamo a esta ciudad que, por otra parte, es envidiada precisamente por eso mismo, por poseer programaciones culturales (como la de la Real Academia de San Romualdo) insólitas en latitudes cercanas. Todo es poco para Gonzalo Alías, que sabe de lo que se ha hecho con sentido y lo que no se ha hecho de ninguna manera. A las puertas de inaugurar un Museo al genio de la ciudad, José Monje Cruz Camarón de la Isla, nuestro político de IU no se desanima en sus reclamaciones, que basa en hechos y realidades, no en líneas populistas y demagógicas. Estoy diciendo que si yo fuera el Alcalde lo llamaría inmediatamente y, junto a mi Concejal de Cultura, abriría el diálogo fecundo y necesario, y los compromisos necesarios para culminar los sueños lúcidos de Gonzalo Alías, las pequeñas cosas que necesitan nuestros vecinos en el orden de la Cultura, para el progreso de la ciudad y el triunfo de la Libertad, que nunca está lo suficientemente defendida.