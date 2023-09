Un sobrino me pone un uasa tras la charlotada de Bilbao: “El Glorioso, horroroso”. Mi amigo Paco, que ha hecho parada y fonda en Bilbao tras haberse paseado ricamente por los fiordos noruegos, me dice que hay un ambiente de órdago en el santo Mamés y que está sufriendo tela, pero que en los primeros cuarenta y cinco minutos no nos han marcado gol. A ver luego. Luego, entre error de Ledesma, quien nos salvó de una goleada, todo hay que decirlo, favores de Escalante y las ciegas espaldas de Iza, nos meten tres; tres que podían haber sido algunos más.

Pero no hay que alarmarse. Perder en Barcelona, perder en Bilbao ya venía en la nómina del año. Lo chungo sería perder en Getafe, por cierto, qué equipo más indeseable el Getafe, perder en Vigo, en Granada, Almería, etc. sería descender a los infiernos de segunda. Porque con fortuna, eso tan importante en fútbol, podría haber entrado el chut de Iza, la falta estupenda de Javi Hernández, y alguna cosita que no recuerdo. Esta vez Cris se perdió entre las camisetas de los de las provincias Vascongadas. No tocó bola. Roger continúa sin golear como hacía en el Levante. Y van no sé cuántos partidos que no moja. Y Maxi López tiene que quitarse ya mismo las legañas de los ojos, que esto es Cai y aquí hay que mamar, perdón, quise decir jugar. Sobrino sigue sin encontrar a su tío, que es el balón. Y si Unai Simón hubiera sido el que juega con España, seguro que algún chicharito se habría hospedado en sus redes. Por cierto, ¿qué significará eso de Unai? Lo mismo es Juan Pedro en Eusquera. O Pepe.

Hablando de lenguas españolas, o sea, aquellas que se hablan en España y aquí han nacido y/o al menos, aquí se han desarrollado. Menudo Everest de Babel se va a liar en el Congreso de los Diputados con la ideíta de Sumar/Restar de activar todas las lenguas cooficiales. Ellos prefieren eso de lo cooficial a lo de lenguas españolas. Y es una riqueza cultural, sin duda, la existencia de nuestras lenguas; mas lo realmente ridículo es que haya que ponerse el pinganillo (qué palabra más fea) en la oreja para oír a un gallego, cuya lengua apenas se diferencia del Español. Y ya el bastinaso grande, grande es que le traduzcan el Español a ese gallego, o a un valenciano, por poner algo. Por Dios, si tú vas a Barcelona y todos hablamos castellano, como les gusta a ellos decir para igualar mayormente. En una frutería de una aldea de Lérida hay una vieja que casi no me entiende en español. A lo más, eso. Oye, que encima nos va a costar dinero la chirigota de los “intérpretes”. Mira, buena idea les he lanzado a los del Carnaval, crear una comparsa llamada “Los intérpretes”. Y es que lo que no se le ocurra a uno de Cadi-Cadi…

Volviendo a lo de la pelota: vaya dos goleadas de España a los de Georgia y a los de Chipre. Un par de extremos jovencísimos que desbordan y a marcar goles como está mandao. Morata no es el del Aleti de Madrid. Simeone buscando un nueve y lo tiene en casa, que no vea el rostro que se le habrá puesto al Energúmeno cuando vea las dos preciosidades que hizo el Menino del Benfica contra el pobre Betis. Finura. Cuando el Glorioso no nos da esa finura, hay que buscarla donde sea. Porque a mí me gusta el fútbol.