En medio de la basura humana, léase la horrible conflagración de Ucrania, esos bebetines con sus gorros de lana embutidos en sacos que sólo les defienden del frío, mujeres a las que se les ha hecho la cesárea en medio de la calle, el destrozo brutal de ciudades que fueron hermosas hace solamente un mes, la situación lamentable por la que malcamina nuestro amado país en esta primavera negra de la postpandemia…, me estoy refiriendo a esas carreteras a tope de camiones parados o en abierta huelga, con los cristales rotos por sus mismos compañeros, con los piquetes pichando carísimas ruedas, porque la subida del combustible no les permite ganar el pan, los productores de leche abriendo los grifos de sus granjas e inundando los arroyos del preciado líquido láctico, lo cual aparenta un renacer del género pastoril pero al revés, los campesinos perdiendo "a" pérdidas (lamento esa maldita intrusión de la preposición a, cuando siempre se ha utilizado "con", o sea, lo correcto), los que cultivan los espárragos, amenazando con dejarnos sin ellos, la España vacía (mejor que vaciada, ¿no?) en pie, las flotas pesqueras de Sanlúcar, de Barbate, de España, amarradas a la tristeza de los muelles, etc., etc., etc., (me acuerdo por un segundo de Los tres etcéteras de don Simón de Pemán), pues bien, pues en medio de todo ese apocalipse now, en medio de todo ese espanto, surge de sus cenizas el Glorioso en todo su esplendor. No digo lo del ave Fénix ya que me parece un topicazo insufrible.

Porque, sépanlos ustedes, la nobilísima grey amarilla vibró enloquecida -en el buen sentido de la palabra- sobre las seis de la tarde de ayer tras el gol de Sobrino, al fin liberado de su tío, cuando Lucas, dentro del área, centró un balón raso desde la izquierda y cuando parecía que nadie aparecería, apareció la pierna de éste, de Sobrino, indico, raseando el verde, al estilo del olvidado Hugo Sánchez, para con la puntera lanzarla hacia arriba, que creí que se le iba a ir a la última gaviota que pasaba, entrando milagrosamente la pelota como un puto misil ruso en la portería del buen portero Asenjo. Valga el título de uno de estas crónicas de El Pálpito Amarillo: Carranza rugía. Cómo agradecen las buena gentes de Cádiz cualquier cosa que se les haga. Era sólo un gol, eran sólo tres puntos, nada menos, era sólo salir de la zona presegunda división, no veas ni na, les basta un acierto de los de Sergio para que estén abrazando de aplausos a los yellow boys durante varios minutos. Eso hay que vivirlo. Narrarlo empobrece aquella realidad. Cai es así de agradecido, sí.

El Glorioso emergió con toda su pompa y majestad, como el imponente Luis XIV de Francia en el cuadro de Hyacinthe Rigaud, o como un cisne de Rubén Darío de las aguas. Y este resurgimiento, que nos hizo ganar al Rayo y al temible Villarreal, y que por chiripa no nos permitió ganar al Aleti de la capital del Reino, se debe al cambio de entrenador, sin duda. Tres años lleva mi amigo, el coronel Blanco, pidiendo la cabeza del Almirante. Ah, también me trasladan que diga desde aquí, éste y mi amigo el del palco de Asisa, que el Cádiz vuelva a entrenar en Carranza al menos un par de veces a la semana, para coger las medidas del campo y hacerse a él. Y creo que es una demanda que Sergio debería satisfacer por el bien del Glorioso, pues no es lo mismo que en el Rosal.

Lo dicho: El Glorioso en todo su esplendor ha vuelto.