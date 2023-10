Al Cádiz se le quedó el gusto de decepción en la boca tras su partido en el Metropolitano. Una derrota esperada de antemano, pero que visto como se dio el partido duele más. El Atlético de Madrid estaba herido, pero no muerto. Pese a las bajas, estos equipos tienen capacidad para arrollarte hasta con los veteranos. Y es lo que paso. Se impuso la clase y la pegada al orden y la ilusión. Dicho todo esto, toca, como siempre, sacar conclusiones positivas de cada partido. La primera, y fundamental, es que este equipo compite. Y cuando caes ante alguien es mejor hacerlo con la cabeza alta y con el sentimiento de haberlo dado todo que siendo arrollado desde el pitido inicial. Sé que esto a la larga no vale, que no te puedes pasar toda la temporada dando una magnifica imagen y volviendo a vestuarios con una derrota. Pero es que eso no va a pasar. El Cádiz le está plantando cara a todo dios, salvo la pájara de Bilbao, y no todos los días te vas a encontrar con la pegada de equipos como el Atlético o el Barcelona. Con esta idea de juego y esta mentalidad, el Cádiz va a sacar adelante muchos partidos. Es cuestión de tiempo. La segunda conclusión tras el partido ante el Atlético es que hay fondo de armario, hay segundo equipo, hay opciones de transformar un once de una jornada a otra sin que afecte a la idea de juego sobre el césped. No es nada fácil esto, oiga, pero Sergio González es un tipo que tiene las ideas claras. Pero la vida sigue y si en el fútbol no se vive ni siquiera de éxitos y triunfos, imagínese de lamentaciones. Toca volver a partir de cero y ponerse de nuevo el mono de trabajo para seguir invictos en casa. La tarea se presenta complicada, porque el Girona ha sido, y es, la sorpresa de la temporada. Un equipo que a priori parecía destinado a sufrir por la permanencia lleva en ocho jornadas prácticamente la mitad de los 40 puntos que, más o menos, aseguran la salvación. Pero también parece complicado que el Girona vaya a aguantar ahí toda la temporada. La pasada temporada también vimos a un Rayo Vallecano maravilloso en la primera vuelta que luego hizo aguas y volvió a su sitio natural. Al Cádiz no debe preocuparle ni el estado de forma ni el nombre de los rivales, sino mantenerse fiel a sus principios y su idea de juego. Porque pese a todo, seguimos contando con el respeto de todo el que se enfrenta a nosotros jornada tras jornada.

El entrenador del Girona, Míchel, sabe que, tiene un hueso duro hoy. Y eso nos lo hemos ganado a pulso. Pero, por otro lado, también lo que vamos a tener hoy enfrente es para tomárselo muy en serio. Así que adelante y a sumar de tres en tres, que estamos bien, pero la bolsa de puntos se antoja pobre para tan buena imagen. Y dejo estas líneas finales para agradecerle a Juan Cala su aportación al equipo en estas cuatro temporadas, donde las lesiones no le han respetado. Mucha suerte en su aventura con el Atlético Sanluqueño y en sus proyectos personales. Lo dicho, a por los tres puntos hoy y a seguir soñando.