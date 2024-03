Iba a titular el artículo Los Reinos de Taifas en alusión al conglomerado de reinos que hubo en España en tiempos de Maricastaña, cuando desaparecido el Califato de Córdoba todo el Ándalus se fragmentó en pequeños reinos de taifas. Pero predomina el epíteto de majareta o loco porque es eso y nada más que eso es lo que parece estar el que manda. Resulta que con la ley aprobada por los aún fieles a Pedro Sánchez se dan alas para que los catalanes con el elemento de Puigdemont sigan erre con erre en pro de su independencia. Que vuelva el individuo del extranjero adonde se fue fugitivo de la Justicia y vuelva como un héroe y dispuesto a los mismo por lo que fue sentenciando, a seguir y seguir con la independencia de Cataluña mediante un referéndum entre sus habitantes. Se salta el Código Penal y aprueba una amnistía total. Y todo para seguir en la Moncloa y no dejar la presidencia del Gobierno.

Primero Cataluña es parte de España desde el año catapum y pertenece a todos los españoles. Segundo, si Cataluña se separa, lo mismito puede hacer el País Vasco y Galicia y Cartagena y hasta el mismo Barbate, todo quisque... pues se abre el portillo y al cabo de un tiempo esto no será España sino, como decía al principio, los Reinos de Taifas.

Lo voy a decir con todas las letras. Pedro Sánchez no tiene cordura ni sensatez. ¿Por qué en vez de hacer un referéndum en Cataluña no lo hace con todos los españoles? ¿Por qué no practica la enjundia del socialismo puro y bueno: igualdad, libertad, solidaridad? Más claro aún, sus preclaros miembros del Partido Socialista Felipe González, Alfonso Guerra y hasta García Page, presidente de Castilla la Mancha, se han manifestado claramente en contra del proyecto. Aún más y todo el mundo debe saberlo, con todo lo que se ha liado, se han dado bajas del PSOE. En 2016 había 198.000 militantes y ahora hay 156.000. Se han dado de baja nada más ni nada menos que más de 20.000 miembros del partido. ¿Es esto un síntoma o es una pura realidad?

Hay que dejar muy claro que amnistía significa olvidar y persistir en lo mismo. Indulto es pedir perdón. Y Puigdemont rechazó el proyecto de Ley de Amnistía porque no daba cobertura a todos los delitos de terrorismo. No solo no se arrepienten, sino que quieren proclamar de nuevo la independencia. Al final el presidente del Gobierno acepta todas y cada una de las exigencias del prófugo.

Pero es más, los rebeldes catalanes quieren administrar el dinero público de las contribuciones recaudado en su región (yo me lo guiso, yo me lo como) en vez de como ahora, que es recaudado todo junto y transferido según las necesidades y la solidaridad entre todas las comarcas y regiones

P.D. Tenemos que hablar, protestar, no estar callados. Es el pueblo el que tiene hablar, el pueblo español. A mí me da coraje hasta que en el fútbol llamen GIrona a GErona. Y cada vez que la tele dice Girona, yo le grito “¡que no, que es Gerona!”

Será poca cosa , pero con algo se empieza. Lo que nos falta encima es que el español no sea la lengua de todos, que hasta la tele nos hable en catalán. No hay que olvidar que el idioma es el mejor nexo de unión. Acordémonos de la América hispánica.