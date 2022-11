Giro de guión

Los buenos narradores lo saben. En literatura, en cine, en series, un giro en el argumento, un acontecimiento abrupto, el efecto sorpresa, el impacto. Saber que ni siquiera el bueno o el protagonista se salvan de un final imprevisible. Amar al Joker porque es auténtico y nos provoca temblor en los cimientos. Cogerle manía a Batman, por cansino. No sé. Será por eso que nos enganchamos a las buenas historias y a los buenos personajes, cuanto más redondos mejor, porque proyectamos en las páginas de un libro o en la pantalla nuestra pasión, las obsesiones, inquietudes y nuestros profundos terrores nocturnos. Será que lo que necesitamos a veces en nuestro camino es ese cambio de trayectoria inesperado que nos saque de la monotonía, que nos salve del miedo y nos ponga a cargar las baterías de los días que nos quedan. No es que me alcance la melancolía siempre al acecho del otoño, pero es que servidora empieza a aprender esas lecciones que desde que empezaron a llamarla señora debería haberse tatuado en la piel de la existencia, una a una. Y la tierra da una vuelta completa y pone todo boca abajo, incluso el miedo. Se abren ventanas que creíamos atrancadas y vuelan los planes como un puñado de folios en blanco por el aire. Y es que a veces sentimos que no hay más, que todo está escrito y que no hay nada que nos pueda sorprender, ahogados en la rutina, atrapados en el tiempo. Créanme, y no es que pretenda descubrir nada nuevo, pero los giros de guión vitales existen, están y ocurren. Es cuestión de actitud, sí, y de bajarle un poco de volumen al ruido e intensidad a la incertidumbre. Caminar sin expectativas. Seguir como si no se tuviera nada que perder dejando atrás el vértigo y los precipicios que hay detrás de la costumbre, fuerza poderosa que extiende sus brazos fríos y puede más que el amor. Por eso conviene abrir los ojos y preparar la piel para los giros de guión, las carambolas del destino y lo nuevo que aún debe venir mientras nos quede aire en los pulmones. Somos una historia que se escribe y se rueda día a día, constantemente, y debemos improvisar para no sucumbir al tedio o a la amargura. Una cuestión de fe o de constancia es la vida misma, con todas sus temporadas, escenarios, héroes y villanos que salen y entran de escena, para dejar siempre huellas imborrables y cicatrices que molestan en los cambios de tiempo. Ya es noviembre y sobrevivimos que no es poco. La vida no es lineal, y necesitamos que no lo sea, aunque nos asusten profundamente los cambios, y para mal o para bien el movimiento trae buenos augurios si se saben leer las estrellas. Como dice Luis Rosales, "la vida no duele siempre en el mismo sitio", y si duele, es que respiramos dentro de nuestro propio argumento y estamos listos, así sea, para un nuevo giro de guión.