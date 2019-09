Gimnasios y peñas

Un día eres joven y al otro te encuentras con que la peña El Erizo se ha convertido en un bloque de apartamentos turísticos. Lo mismo ocurrió con la peña La Tertulia de Doña Frasquita, sustituida por un gimnasio, para que en su interior sonaran los esforzados quebrantos de levantadores de pesas en lugar de los tangos de Adela del Moral. Vaya tela. Así fueron cayendo las peñas gaditanas, cuando los hijos de los peñistas comprendieron que no molaba continuar con un legado que les amarraba una semana (por turnos) a la barra existiendo fuera de la misma tantas diversiones. Con el cierre de la mayoría de las peñas se fue un Cádiz que no era mejor ni peor, pero sí distinto. Había sabor, por qué no decirlo, y también, en la mayoría de los casos, entrega desinteresada por las tradiciones. Yo, que no he entrado en un gimnasio ni para hacer un reportaje, me quedo con una peña. Las cosas de ser un friki.