Está claro que el protagonista del verano en Cádiz está siendo la gente. Tras el confinamiento, tras el año y medio de pandemia, tras el cierre forzoso de comercios, este verano, al menos, ha servido para recuperar la calle, para cruzarse con la gente, para volver a pararse, casi para volver a abrazarse... No nos hemos librado de las mascarillas, que aún el covid sigue campeando por nuestro alrededor y mutando cuando puede, pero se respira de otra manera. La gente, mucha gente en Cádiz. Esta vuelta a la realidad sirve para recordar que Cádiz y su provincia, por las razones que sean, está de moda y tiene un incuestionable tirón. Por tanto, a la ciudad y a su entorno se les plantea un reto que hay que abordar con urgencia: dar respuesta a este tirón, aprovechar el turismo para mejorar la ciudad y, sobre todo, analizar si uno de los retos es, o no, acotar razonablemente lo ocurrido para que Cádiz no muera de éxito.