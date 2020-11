Ganar, perder

Cuánto hemos aprendido de los Estados Unidos en estos días! Sabemos ahora, por ejemplo, que Pensilvania, como Zamora, no se ganó en una hora.

Pero sobre todo hemos podido ver qué es y qué no es la democracia. Hemos visto el poder de la voz del pueblo y de cada voto; y el valor de periodistas defendiendo la verdad frente a un presidente mentiroso. También hemos visto lo que es saber ganar. Los discursos de Biden y de Harris, la nueva Vicepresidenta, hablan de trabajar para unir el país. Los que no han votado demócrata no son enemigos: son americanos. La campaña ha acabado: ahora se trata de curar el país, de elegir cooperar en vez de enfrentar, y de volver a ser referencia en el mundo no por la fuerza del poder sino por la fuerza del testimonio que da el ser una sociedad que busca ser libre y justa.

Hemos visto también que Trump no ha sabido perder. El mal causado en estos cuatro últimos años se ha prolongado en las elecciones, y seguirá haciendo daño mientras pueda. No ha reconocido la derrota, ni felicitado al ganador, como es la tradición.

Por contraste, ha circulado estos días el discurso del candidato republicano en el año 2008, McCain, aceptando su derrota, felicitando a Obama, el ganador, y ofreciéndole su colaboración. Esas palabras, fáciles de encontrar en internet, deberían ser estudiadas en nuestras escuelas y contadas a nuestros hijos porque nos dicen qué es la democracia y nos enseñan cómo deben comportarse las personas. McCain murió en el 2018. Expresamente dijo que a su funeral no quería que asistiera el presidente Trump. Y también, que su amigo Joe Biden ocupara un lugar destacado en la ceremonia. Sus dos deseos se cumplieron.

Otro tema. Crear un organismo mordaza para determinar qué es la verdad y perseguir a quien se aparte de la misma, no es una idea ni nueva ni buena, y hay que oponerse a ella. Todos, hasta los jubilados como yo, tenemos trabajo: repetir, día tras día, que no todo vale, que no todo da lo mismo. En USA y aquí.