Ganar más, pagar más

Que una medida que viene avalada por el puro peso de la lógica se introduzca casi de soslayo en el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Europa, nos puede dar una idea de la presión a la que se ve sometido el Ejecutivo por ciertas esferas de este país. Con palmas y alegría, con panderetas y trompetas, se debe celebrar la subida del tope máximo de cotización a la Seguridad Social que supondrá un ingreso más que considerable para las arcas del Gobierno. Además, con el aumento del 10% de esa base, simplemente lo que se hace es paliar (algo) una injusticia histórica: que la persona que gana más de 3.800 euros al mes sólo cotiza por esa cantidad límite y no por el sueldo que realmente gana, aunque éste sea muy superior. Eso estaba ocurriendo en nuestro país porque, no se engañen, no pagan más lo que más ganan. Con decisiones como ésta, algo se va equilibrando.