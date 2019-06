Galimatías versus razón

Sí. Maitinalia está mucho más concurrida. Que la tertulia funcione desde las seis de la mañana, es molesto para los que no pueden pertenecer a ella. Por allí aparece gente con un burrículum vitae de terror. Esta semana la tertulia está dedicada al libro, con motivo de la Feria del mismo. La gente no tiene sentido del humor. Tampoco tienen sentido o mucho sentido en sí mismo. La gente cree que por ser gente y de La Isla, tienen derecho a cualquier cosa. Esta mañana nos hemos reunido el profesor Vázquez Bermúdez, Melchor Ramos Alba, ecólogo y asesor, Andrés Castilla que anda componiendo letras, Manuel Fernández Coca, nuestro asesor de peces y mariscos, Desiré Gómez y David Orce, nombrados miembros honoríficos. La fascia lata me trae esta mañana que apunta levante, por donde la quijada de Caín, que era de burro.

El Juan Carlos Carrillo hace de secretario. Esta mañana vuelve a Ubrique. Allí, a la hora del desayuno, en el Mesón de la Víbora, ha entablado amistad con don Práxedes Minglanilla Gómez, pregonero y amigo del Nobel Camilo José Cela, quien se niega a personarse en La Isla porque tiene más pregoneros que rimas de salina y sapina, esquina, adamantina y coralina, que es poesía arbitraria e inevitable como luquete en vermú. Afirma que no puede con los concededores de bulas literarias, y remendadores oficiales de ripios, tópicos y cascajos lineales, pero que abundan con sus pretensiones en Academias y Ateneos.

Se ha puesto dura la tertulia. Pedro Martínez Montavez, en su perfil del Cádiz Hispanoárabe, libro que aporta el profesor Vázquez, denuncia a los "honestos rimadores" que poco aportan al desgastado tejido de la metáfora tradicional. Me entran náuseas interiores leyendo algunas. Ahora me fastidia el Psoas. A lo peor me pasa como al Torres Villarroel, médico y acrostiquero con un carbunco que le salió en una corva y le envaró el movimiento de la pierna. A pesar de todo aporto la novela Los Años de la Ballena, de Antonio Díaz, como ejemplo de lucha en pos de una literatura seria y comprometida con la palabra, esas que constituyen la esencia de la literatura y que el Instituto Cervantes resucita y trae a la vida después de desaparecer de los diccionarios.

En la tertulia de Las Montañas, el presidente Acosta dice que tanto va la burra al trigo que le rebuzna al amigo. Pero hoy no puedo asistir porque la de la Cantina de San Antonio va para largo. Se añaden Carmelo Puerta y Jesús Rodríguez Benzo. Es cuando aparece el gracioso de turno, que se dirige a todos. -Seguro que no conocéis la conjuración de Catalina. Qué incultos sois.

Quousque tándem Catilina, patientia nostra abutere? Nunca pienso en los Catalinas de La Isla, porque nuestra paciencia ha de ser infinita, como el número de tontos, aspirantes y burrículeros sin clasificar.

El presidente Acosta suele afirmar que el burro más burro es el que sale en la foto.