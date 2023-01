Me gustan 'Las musas'. La idea que representan, la revalidación de su mensaje valiente, combativo y tan necesario en este Concurso. Me encanta el debate extremo que genera su agrupación. La comparsa femenina, la de las niñas que llegaron y pegaron, la primera agrupación netamente de mujeres en alcanzar la gran final desatando la ira extrema de los muchos foros de carnavaleros que sientan cátedra en lo que a ciencia cierta y casi sin discusión debe ser una comparsa en voces, tipos, instrumentación y letra. Porque ellos (y ellas) lo digan. "Que si les hubieran cantado a este tema o a este otro, pues podríamos intentar darle nuestra aprobación…" Pues le cantarán a lo que a ellas les salga del alma, digo yo, a lo que quiera que sea la musa de su inspiración. Y si vienen con otra tanda de pasodobles con el feminismo por bandera, pues bienvenidos sean, que desgraciadamente hay mucho que decir. Ya desde antes de que ni siquiera se alzara el telón sabía que su hazaña sería doblemente complicada. El patrón se repite, nada nuevo bajo el sol. Pero sí que hay algo novedoso y transformador, y es que en sus verdades como puños contestan de forma profunda y rotunda al motivo por el que las mujeres no forman parte de este concurso de igual a igual. Así que su repertorio, su orquesta, su actuación e interpretación se someterá al alto tribunal patriarcal que sigue dominando el teatro de arriba a abajo, como fiel reflejo de lo que se cuece en nuestra sociedad. Me gusta pensar que su copla animará a algunos a ponerse las gafas violetas para mirar desde un prisma más actual, que algo calará, y esta será su gran conquista. El resto las seguirá examinando con lupa. Una de esas antiguas, tú ya me entiendes.