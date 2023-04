Por adelantado pido disculpas por si a ustedes les parece el asunto de poca monta, pero a mí me suena a conato, a indicios, a meter la puyita, a dejarse notar… y no me hace puñetera gracia. Y quiero a catalanes, vascos y gallegos como si fueran mis primos hermanos. No es un partido de fútbol, es una comparación. Me explico. Viene a cuento con todo lo hablado y leído en la pasada semana en el fenomenal Congreso de la Lengua Española celebrado en nuestra capital. Todos los españoles hablamos español o castellano, aunque luego hay regiones que tienen dialecto especial (ellos lo llaman lengua, allá ellos). Pero lo que sí es cierto es que todos debemos expresarnos, hablar y escribirlo en el idioma común y respetarlo. Es decir, que nadie por aquí debe decir ni escribir Girona, sino Gerona. Viene al caso una cosa que me llama la atención y que además yo particularmente no acepto. Puede ser pequeña cosa, pero a mí no me gusta. Si seguimos así y vamos a más, dentro de nada vamos a decir cuyons en vez de coj... Y vamos a decir "la mayor tirreta del mond" en vez de "la mejó tierra del mundo".

Y que digamos Girona en vez de Gerona. Y A-Coruña, La Coruña. Y hay más: la Volta, agur… Que ellos, catalanes y gallegos, las llamen como quieran, pero en el resto de España, ¿por qué? Yo siempre les llamaré Gerona y Coruña. Y digo más, si pasamos al papel los nombres de las ciudades tal como sus habitantes lo usan, a Cádiz hay que dejar de llamarla así y llamarla simplemente Cadi o Cai, que es como todos los gaditanos la llamamos. ¿O es que alguno de la capital o de la provincia al citarla pronunciamos la zeta? Seguro que no encontramos ni una persona.

El Congreso de la Lengua en Cádiz habrá tenido cosas más importantes. Y es de alabar su celebración. Todo lo que sea unir gentes y países y en este caso, a través de la lengua común, es positivo. De hecho, a pesar de cuanta crítica se ha hecho sobre la colonización española en América, es irrefutable lo bueno que ha sido la unión lingüista de todas las naciones hispanoamericanas. Léase la historia de aquellos siglos del descubrimiento y véase las enormes campañas de desprestigio, sobre todo de los ingleses, contra España.

Y una vez más hay que resaltar que el idioma español es el mejor regalo que dimos al nuevo continente y que debemos estar orgullosos de tener una lengua que hablan nada más y nada menos que 600 millones de personas y en expansión. Y, sobre todo, porque el idioma une y rompe fronteras. Y eso es lo que tenemos que aprender los habitantes de la Tierra. Ojalá todos habláramos el mismo idioma y compartiéramos creencias y amistades.

P.D. Los profesores de Lengua y Literatura eran muy exigentes. Ni siquiera permitían cambiar la ese por la ce. A lo mejor por eso soy yo puntilloso. Y les aseguro que no me da la gana llamar a Geronja por Girona. Mi felicitación por este IX Congreso de la Lengua Española en Cádiz (con zeta).