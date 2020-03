Futurología, la precisa

Pues no, lo del Almería no era ninguna final pero qué bonito fue que nos la tomáramos como si lo fuera. Y ahí está el resultado. Sumamos los tres puntos, dejamos al Almería a ocho puntos, ganándole el goal average, y luego se alinearon todos los planetas y ni Zaragoza, ni Huesca, ni Girona fueron capaces de ganar y le sacamos dos puntos más a todos ellos de una tacada. Jornada gloriosa. Este es el verdadera y único camino para ascender de manera directa, pensar en cada encuentro como en una final y no en que hay posibilidades de recuperarse si se pierde. Evidentemente vamos a perder partidos de aquí a final de temporada, pero no pensemos en que podemos perderlos hasta que así haya ocurrido. Una de las frases que más suelo utilizar en mi vida diaria es que "Si alguien te tiene que decir NO, no seas tu". A hora mismo da igual como juguemos, el sistema que se emplee, quién juega, etc. Todo eso pasa a un segundo plano. Ahora lo que importa es sumar y sumar, que estamos muy cerca de la orilla como para caer ahogados por tercer año consecutivo. Este equipo puede y debe ascender, llegados a este punto. Y el partido de hoy puede ser ideal para dar otro hachazo.

El mundo del fútbol se muestra siempre cauto y conservador hablando de los rivales, y en cierto modo es comprensible. No es plan de decir que le vas a pasar por encima al colista y que luego te meta cuatro. Pero si los equipos están donde están es por méritos o demérito propio. Y siempre voy a preferir jugar contra un equipo que esté abajo que contra otro que esté arriba con muchos más puntos. Y la razón es muy sencilla y ausente de menosprecio al rival: estadísticamente, el que tiene menos puntos gana menos veces. Así que mucho mejor jugar contra el Lugo hoy que enfrentarse al Huesca, por ejemplo. Luego los gallegos nos podrán meter tres, por supuesto, pero tenemos que salir al campo pensando en que si están como están es que no andan todo lo finos que quisieran. Cautela, sin el premio de la barra de mortadela que decía mi admirado Juan Carlos Aragón, pero sabiendo donde estamos. Y si luego nos ganan pues le damos la mano al rival y solo entonces empezamos a pensar en el Rayo Vallecano.

Tampoco deberían afectarnos las cositas de la FIFA por el caso Momo, que con ese nombre estaba destinado a jugar en el Cádiz, por más que diga el Watford. Estas cosas son así. Esto lo hace el Barcelona o el Real Madrid y le caen 300 euros de multa, pero los pobrecitos… leña al mono. Pero en todo caso, no nos preocupemos antes de tiempo. Nos estamos asustando porque no podríamos fichar si subimos. Pues vamos a concentrar todos los esfuerzos en subir primero y luego hablamos.

Si, como se dice, todo está en orden, no hay que temer nada. Y si algo falla, pues aprovechar la cautelar hasta para fichar otra vez a Carvallo y a Pepe Szendrei y que salga el sol por Antequera. Y guerras internas, las precisas, que bastantes enemigos tenemos ya como para andarnos matándonos entre nosotros. A ganar hoy y mañana Dios dirá.