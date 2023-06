El fútbol, puestos a filosofar, no deja indiferente a casi nadie. Partidarios y detractores –prescindimos de los ciudadanos neutrales a los que ni les va ni les viene– viven este deporte de antagónicas formas, así que hoy una parte de esta ciudad estará en vilo sabiendo que el equipo se juega su futuro más inmediato mientras la otra ni siquiera mira de reojo a tan decisiva jornada. Guste o no, hay que convenir (también se puede discrepar) que el fútbol es algo más que un simple deporte, y que su impacto sobrepasa lo que ocurre dentro del campo, tanto para bien como para mal: tanto para dejar llenos de desperdicios los aledaños del estadio como para repercutir en los negocios de la zona o en el sector hotelero si el equipo contrario acude bien acompañado al encuentro. Y no es lo mismo que el Cádiz esté en una categoría que en otra, de manera que, de alguna forma, todos nos jugamos algo esta noche.