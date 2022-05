Observo al pasar una demostración armamentística en las calles de San Fernando con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Siempre me ha parecido peligroso e injusto centrar la máxima expresión del patriotismo en el estamento militar, un sector más beneficioso para la sociedad cuanto menos se utilizan sus argumentos, es decir las armas. Hay muchas profesiones y oficios que dan tanto o más por el bien común que los soldados, y precisamente ejerciéndolas plenamente. Sin embargo, es justa la celebración de un día en su homenaje y no quito importancia, sino al contrario, al papel de los Ejércitos en el aseguramiento de nuestro modo de vida, y eso porque su enorme fuerza puede ser usada tanto para armar nuestra democracia como para sostener la tiranía, como ha ocurrido y sigue ocurriendo muchas veces, demasiadas, en la Historia.

En el caso de San Fernando, la relación entre lo civil y lo militar es tan intensa como intrínseca, tan inseparable como aquella unidad indisoluble que nos enseñaron de cuerpo y el alma para seguir viviendo. Creo no ser el único que en su juventud rebelde estuvo convencido de que para la Isla los militares representaban más una carga pesada que un beneficio y, teniendo en cuenta la época tardofranquista en que nos movíamos, me mantengo seguro en que no nos faltaba un punto de razón.

Pero no es que el tiempo haya pasado sólo para nosotros y nos haya hecho madurar, sino que el reloj histórico ha convertido a la institución armada en lo que debe ser: el apoyo del pueblo y remedio, último pero necesario, que no gusta utilizar. En este sentido moderno y democrático es en el que cabe lamentar lo que aprecio como un distanciamiento cada vez mayor entre las Fuerzas Armadas, especialmente la Marina, y la sociedad isleña.

Quizá estoy equivocado, pero detecto una presencia menor en la ciudad de la inmensa fuerza comunitaria, corporativa y científica que tienen los militares en todos sus estamentos, ahora que pueden presumir de ello sin ligazones lamentables con golpistas autocráticos. Probablemente, la culpa de esto sea compartida, y cada vez se ignora más lo que ciudad y Armada se deben mutuamente y la forma en que esta colaboración podría ayudar a ambas en un concepto ciertamente desacreditado últimamente: el progreso.