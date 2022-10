Me dicen que Fran sigue, que quiere seguir encabezando la lista andalucista a la alcaldía de San Fernando. En verdad tiene el horizonte expedito porque Lolo Picardo, que podría ser el obstáculo definitivo en su continuidad, no se decide a dar el paso al frente. No sé si hace lo correcto. Tampoco lo hizo la última vez, dar el paso. La Venta de Vargas pesa más, en su ánimo, que su gran vocación política local y andaluza. Ni ha surgido nadie del hondón andalucista, quería decir, que pudiera con algún éxito emular la hazaña de Antonio Moreno. Algunos suspiran por esa época de la historia local. Sobre todo en los primeros tiempos, ya luego no, y la herencia para qué contarla. En el PP están callados, pero callados. Si Antonio Sanz y José Loaiza tienen el candidato, o la candidata, no han visto todavía el momento de aventarlo. Silencio total. Es el escenario que mira, no sin preocupación, Patricia Cavada, que sí que quiere continuar al frente de la ciudad por el PSOE. Así que de nuevo el dilema que se plantea siempre en estos casos. ¿Una Andalucía gobernada por un partido de mayoría absoluta facilitaría una elección municipal del mismo sesgo electoral? Y en el caso local, con algunos concejales de Vox, para acudir al cierre de un gobierno popular en caso necesario. Por eso llevan mucho con desesperación buscando el mirlo blanco, haciendo gestiones discretas, dándole vueltas. Se trata de encontrar al ganador, o la ganadora. Es un poco como si dijeran que por nosotros no quede. Desde luego -aseguran- buscan a una mujer, con perfil profesional, que sea muy del PP y bien vista por Antonio Sanz, convertido de nuevo en el hombre poderoso de la Organización. Es lo que viene ahora, esta tierra que tiembla bajo los pies de muchos y a los que, con tantos problemas y esa maldita guerra de Ucrania, la gente no está pendiente, como en otros tiempos. El tiempo vuela, qué duda cabe. Patricia lleva casi ocho años de alcaldesa, Fran ni se sabe en los predios del gobierno isleño. Van para veteranos, del latín vetus. Debe ser lo que algunos llaman el veneno de la política. En el fútbol lo definió muy bien Luis Aragonés: Se trata de ganar, ganar una vez, volver a ganar, ganar. El triunfo allana todos los caminos. Así que este PP de mayoría absoluta no se va a conformar con gobiernos sin alcaldes populares, y más en las ciudades importantes, como es San Fernando. Pero para eso hay que encontrar a la candidata, al candidato, que no es el que pasaba por allí o la que está allí para lo que haga falta. Pero vamos, Fran sigue. Lo tiene claro.