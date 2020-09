Finis terrae

Cuando se rondan los 60 años y la realidad que uno ha conocido se ha vuelto del revés, lo más consecuente es ir directamente al fin del mundo. Así que este verano decidí con mi hija hacer el Camino de Santiago. Lo primero en estos menesteres es equiparse. Una incursión fantasiosa en Decathlon me llevó a adquirir una navaja suiza multiusos. Finalmente pelé con ella una naranja y me sentí De la Quadra Salcedo superviviendo en la jungla. La linterna de cabeza no llegué a estrenarla, pero la guardo en la mesilla de noche: si sobreviene un apagón ya puedo saltar de la cama como Bruce Willis en La Jungla de Cristal. (Hay objetos que solo visualizarlos te llenan de adrenalina.) Luego estaba lo más importante: domar los zapatos. Emprendí con mi perra un programa de entrenamiento urbano intensivo. El Cádiz perimetral nocturno fue un descubrimiento mágico, desde las farolas fernandinas del Campo del Sur, una primera comunión gitana en la Caleta y la palmera iluminada frente al Parador Atlántico, pasando por el Parque Genovés y las terracitas de la Alameda, hasta la plaza de España, el fastuoso yate Azzam misteriosamente vacío en el muelle, los campamentos de indigentes de Canalejas, las hordas omnívoras de la calle Plocia, las fuentes con bebedero simultáneo para perros (qué gusto, ser can en Cádiz)… Como no tengo edad ni condición de boy scout, mi Camino era el mínimo para obtener la Compostela (el francés desde Sarria) y nada de albergues azarosos: pensiones previamente reservadas con baño individual y enchufe para mi manta eléctrica. La maleta de verdad te la van llevando de hostal a hostal por tres euros al día. Allí metí tres cantimploras (la de agua, la de té y la de café) y tres libros: una edición anotada del Codex Calixtinus (s. XII), la primera guía del peregrino jacobeo; El lenguaje de los pájaros, poema épico-místico de Farid al Din Attar; y La herencia del Dios perdido, de Sloterdijk. Todo preparado para un gran viaje interior. Mi subconsciente incorporó a última hora las memorias de Woody Allen, que fue lo único que tuve cuerpo y alma para leer y que encontré muy ajustadas a su título: A propósito de nada. Muy zen, a fin de cuentas. Porque yo soy espiritual.