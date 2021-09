Fin de temporada

Yo también he sido ellos, por eso, pese a todo, me resisto a caer en el simplista “que se vayan ya”. Yo también he viajado, he salido de vacaciones, a veces a lugares escondidos ajenos a la industria turística, otras a ciudades casi convertidas en parques temáticos.

En eso he pensado cada vez que me he agobiado por no encontrar sitio para aparcar en la playa o he tenido que hacer cola en el supermercado. He tratado de convertir mi mosqueo en empatía. Pobres, qué culpa tendrán. Venían a desconectar, a disfrutar, a relajarse. Y seguro que lo han hecho, la mayoría del tiempo. Pero también han tenido que tragarse atascos, planificar cada cena sin margen a la improvisación, soportar ruidos, aglomeraciones. He presenciado luchas por una mesa para un desayuno en las que había más tensión que en cualquier hora punta del metro madrileño.

El nivel de actividad turística de este verano en toda la provincia ha superado cualquier previsión. Ni el colectivo hostelero, por lo habitual dado a la tragedia y al victimismo, ha osado quejarse. Desde luego, viniendo de unos meses tan duros para el sector, supone un alivio para los negocios y la economía de la zona en general.

Pero no nos confundamos. El debate aquí no está entre quienes viven del turismo y quienes desean disfrutar de su ciudad también en verano. Ni Bienvenido Mr. Marshall ni turistas go home. Lo que necesitamos, si de verdad no queremos perder una de nuestras fortalezas, es repensar el modelo. No estamos preparados para estas dimensiones y, al menos en El Puerto este verano, ha habido episodios en los que daba la sensación de que se nos había ido de las manos.

O cuidamos lo que tenemos, o saldremos escaldados: convirtiendo la ciudad en un lugar atestado y sin ley que espante a los propios turistas, y castigando al tiempo a los vecinos que se sienten expulsados. Urge una reflexión. Yo ya estoy en ello, buscando respuestas con el sosiego que ofrece un paseo por una playa semi vacía y la espontaneidad de sentarme en un bar sin reserva previa.