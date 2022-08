Filosofía marítima

Ya estábamos cerca de playa como cada mañana, con la carga de sillas, sombrilla y juguetes repartida entre todos charloteando de mil cosas, ninguna demasiado seria. Ella iba en silencio, pensando en sus cosas de niña, supuse. No sé por qué me pregunta si yo creo que Dios perdonará a Putin. Sin habla me dejan estos niños pensadores, pero ella exigía respuesta. Entonces le dije lo que debía de decirle: que Dios era infinitamente misericordioso por lo que podíamos suponer que si se arrepentía de todo el mal que había hecho, lo perdonaría.

El verano, los fuegos del país, la sequía, las ganas de olvidar los encierros hace que la mayoría de nosotros, hayamos pasado a un segundo plano la amenaza de la guerra.

Y justamente esa tarde, buscando sobre un filósofo en un libro de segundo de bachillerato, se me abre el texto por Edmund Husserl (1859-1938), que padeció por su condición de judío, y que es reconocido como padre de la fenomenología. Se me revela este filósofo con frases arrolladoras: ¿Cómo es posible que la humanidad continúe matándose? ¿Qué clase de corazón tiene un ser que presume de humano y se comporta tan atrozmente?

Cualquiera de las dos frases, enunciadas por el autor al sufrir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, rebosa actualidad . ¿Merecerá la pena? Cuánta sangre inocente penetra en la tierra que Rusia conquista. ¿Tan importante son las ideas de algunos para que tengan que subsistir a cualquier precio?

La niña olvidó y yo también quise hacerlo. Surgen otros intereses cerca del mar. Localizar entre la arena a la familia, charlar con los amigos playeros. Es la magia del verano la que nos distrae en asuntos más elementales: que no haya demasiadas algas, que las olas no sean muy altas, que les compre algún paquete de patatas… licencia veraniega de algunos días.

Yo me quedé pensando en la suerte que tenemos de poder disfrutar de ellos, de este verano y de esta ciudad preciosa y acogedora, a pesar de sus problemas y limitaciones. Es la vida en El Puerto. Preciosa. Sencilla. Simplemente.

Ojalá cada niño pudiera vivir en paz.