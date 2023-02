El Ayuntamiento ha decidido aplazar dos días más el cierre del Carnaval, aprovechando que coincide con el puente del Día de Andalucía. A mi juicio, se ha quedado corto. Ya puestos, podría haberlo prolongado hasta el próximo domingo, que casualmente cae en fin de semana y, a fin de cuentas, aquí al lado, en Cádiz, celebran el llamado Carnaval Chiquito. Tendremos un nuevo récord del que enorgullecernos como ciudad. Y como, cuando esto suceda, estaremos a menos de un mes del Domingo de Ramos, sería buena iniciativa que no se perdiera el ambiente festivo, y poner en valor (como se dice ahora) todos los previos a la semana grande: traslados, pregones, exaltaciones… ¿qué tal una Magna de ensayos costaleros para que podamos evaluar las diferentes maneras de arengar o abroncar de los capataces a sus cuadrillas? Y así, encima, no perderíamos la sana costumbre, ya felizmente convertida en tradición, de interrumpir de vez en cuando el servicio del Trambahía.

Aún quedan demasiadas fechas sin celebración en el calendario isleño. Desde la Semana Santa hasta la Feria hay un vacío que debemos apresurarnos a rellenar. Y no digamos desde la Feria hasta Halloween. Mientras ¿qué hará el isleño, la isleña, el isleñito? Y ¿cómo de triste aparecerá cada día la calle Real, sin un exorno que llevarse a los ojos? Hasta corremos el riesgo de que, llevado por la aburrida calma del centro, a alguien le dé por leer un libro o ¡cielos, un periódico! mientras toma un café en una terraza.

¡Ah, no, que durante casi todo el verano tenemos los actos públicos de La Isla Ciudad Flamenca! Y alguna Noche Blanca gratuita seguro que cae. Ya me quedo más tranquilo. Y el comercio y la hostelería locales respiran más aliviados. Porque ya se sabe que la gente, como no se le pongan por delante luces, o actuaciones, o eventos no siente la necesidad de comprar ni consumir. Y eso es fundamental para la vida de un pueblo. Y así, mientras, nos va dando tiempo para rematar la obra de la Plaza del Rey, que seguro, seguro, seguro, estará lista para Semana Santa ¡Fiesta!