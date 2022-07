La Feria, lejos

En el fondo (y también bastante en la superficie) me da igual que la Feria del Carmen se instale donde sea. No recuerdo el año en el que fui por última vez al recinto de la Magdalena, pero creo que no mentiría si dijese que estuve más ocasiones cuando el ferial se instalaba en el Parque que en su moderna localización junto al Caño de Sancti Petri. Ahora vuelve momentáneamente a su primitivo lugar y puede que haga una fugaz visita, aunque sólo sea por avivar la nostalgia de un tiempo que entonces nos pareció feliz. No sé, no sé, porque empecé a rechazar esos jardines cuando perdieron sus estanques con peces de colores y sus pequeñas escalinatas y, sobre todo, cuando la gente empezó a denominarlos con el zoológico y vulgar nombre de ‘parque de los Patos’. ¿Cómo se puede tener cariño a algo llamado así?

Como se suele decir, no soy nada feriante, pero en un lejano tiempo llegamos a participar en el Parque incluso como caseteros concienciados, un verano con la democracia aún no inaugurada en el que pusimos en pie una caseta bajo el rimbombante nombre de Centro de Cultura Popular Andaluza, en la que ofrecíamos unas tapas con precio muy barato y con un escenario al que trajimos a cantar a la misma Elisa Serna, la cantautora madrileña del movimiento de canción protesta tan en boga entonces. Sí, aquellos tiempos en los que sentíamos que todos los posteriores serían mejores.

Con esos ideales mantengo el amor, permanente porque es verdadero y exento de intereses, o así me complace pensarlo. Pero con la Feria el desamor es casi absoluto, despegado y sin dolor. Vivo más bien con alegría no sentirme impulsado por mí mismo o por la prole a entrar en un lugar ruidoso, polvoriento y masificado. Y en mi ser interior compadezco a quien tenga que hacerlo este año en las atracciones instaladas en un lejano terreno ganado al inhospitalario aparcamiento de un centro comercial. Colapsarán las incómodas calles del polígono industrial por el inusual tráfico nocturno y por la búsqueda enloquecida de un cachito de calzada o acera para dejar el coche, con familias caminando en tropel por todos lados. Ahí no me verán.

Ya habrán apreciado que en esto de la Feria no soy (tampoco es que quiera serlo) imparcial, pero ustedes practiquen el sano ejercicio de no hacerme caso y disfruten, si pueden, de la Feria. Para bien o para mal, son sólo unos días al año.