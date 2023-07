De nuevo llega la Feria y otra vez faltaré. Como hace años. Bueno, quién sabe, a lo mejor como ahora está en el centro, algún día me sorprendo al caminar topándome con una caseta. No soy mucho de andar sobre albero, y, no sé si por suerte o por desgracia, no me he visto en la obligación de llevar a niños. Sí lo fui, claro, y creo recordar buenos momentos, precisamente en el mismo lugar al que ahora vuelve la fiesta. Pero he visto en la programación algunas cosas curiosas en las que no sé si todo el mundo habrá reparado.

Observo que el Ayuntamiento ha dispuesto diferentes días en forma de homenaje a grupos de población. Están el Día del Niño y la Niña, el Día de la Mujer y el Día de las Personas Mayores. ¿No echan de menos a ningún colectivo? Exacto: la Feria está despojada de cualquier connotación claramente masculina. Será que no se considera digna de figurar en la programación a la inmensa masa que forman los hombres que han dejado de ser niños y todavía no son viejos. Puedo imaginarme cientos de razones para esta exclusión pero no sé si alguna me convence, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ámbito festivo. Pero la verdad es que una gran parte de la sociedad isleña está condenada a una especie de ostracismo feriante, como si hubiera cometido un delito inconfesable y viera su papel limitado, como mucho, a participante en el homenaje a los demás.

Por otra parte y sin embargo, se mantiene intocable la vieja costumbre (¿cómo calificarla: machista tal vez?) de proclamar una especie de reinado de un grupo de jóvenes isleñas en forma de 'salinera mayor y su corte', elegidas quién sabe cómo y merced a qué méritos, y heredada de una idea del ser femenino descartada ya en otros lugares. Por no recordar la contradicción que supone el hecho histórico de que el oficio de salinero ha sido fundamentalmente masculino en su gran mayoría.

¿Es este un asunto serio? Depende de lo que cada uno entienda por tal cosa. Tampoco es que yo no vaya porque me sienta excluido. A lo mejor es al contrario. Hace tiempo que entré en el grupo de 'personas mayores', pero no me siento a gusto si me invitan a un refresco por el solo hecho de serlo.