Feliz año happy

Un gran cartel luminoso da la bienvenida al tan isleño centro comercial Bahía Sur: "Happy 2021". ¿Qué significa? Mis limitados conocimientos de inglés me dicen que es ‘Feliz 2021’, a pesar de que el rótulo viene sin subtítulos. Serán pocos, pero seguro que no en número insignificante, los paisanos que tendrán que preguntar por la traducción. "Abuelo, 'happy' es feliz en inglés", le explica la nieta al hombre que ya se consideraba dichoso por haber aprendido de manera tardía a leer y escribir en castellano, su lengua materna. "¿Y por qué carajo no lo ponen bien?", piensa él en español, pero no lo dice porque desde pequeño le enseñaron a no soltar 'picardías' en ninguna lengua.

Resulta un misterio demasiado evidente la razón por la que la dirección de Bahía Sur ha decidido recibir a sus clientes con un mensaje en un idioma extranjero, como me es igualmente asombroso no haber detectado ninguna queja de la ciudadanía. Puestos a elegir personalmente entre los cientos de hermosas lenguas bárbaras, habría preferido un sonoro y hermoso 'Kalí jroniá' en griego, y tras los miles de preguntas de los usuarios, al menos habríamos ensanchado su conocimiento lingüístico.

Hemos aceptado la imposición del inglés como signo de distinción o de cosmopolitismo al mismo tiempo que rechazamos el uso por sus nativos de idiomas tan españoles como el catalán y el euskera (en mucho menor medida, el gallego, tal vez porque nos cae simpático y tenemos una relación más fraternal o porque no viene asociado a reivindicaciones independentistas). Nada puede tener contra el inglés alguien tan amante de las lenguas como yo, pero ese rótulo en un lugar inadecuado y tan lejano de su cuna lingüística, ahora huida y renegada de Europa, me produce bastante desazón. Y me plantea una pregunta: ¿Cómo de ruidosas, airadas y nacionalistas habrían sido las reacciones si a la entrada del centro comercial de la Bahía hubieran colocado un enorme 'Bon Nadal'?