No siempre suena igual el Feliz Navidad, cada año igualmente distinto nos marca la vida, nuestra vida, lo que vivimos; cada año nos lleva por caminos que cambian constantemente, cada año igual, distinto como el que vendrá, pero que nos conduce por caminos diferentes.

Cada Navidad se vive en una ausencia, con una ausencia o una perdida, y conforme vamos haciéndonos mayores, mayores son las ausencias, más cercanas las perdidas. Ello me traslada a un recuerdo, pues nunca olvidare que mis mayores me decían que la Navidad, siempre motivo de alegría, eran también las fiestas más tristes, las fiestas en las que brindábamos por estar todos juntos, pero lamentando que alguien faltase, y siempre, siempre, faltaba alguien, aunque fuera desde hacia muchos años. La ilusión de los más pequeños daba el empuje necesario para sonreír, y para, al volver la cara, acodarnos de aquellos seres queridos con los que ya no compartíamos esas risas y esos brindis.

La tristeza de este año es más generalizada, pero en absoluto ajena a estas fiestas. Para muchos seguirán faltando algunos, para otros les faltará alguien, y como siempre la ilusión de los mas pequeños dará el empuje necesario para pasar las fiestas y sonreír. Este año no es distinto, quizás mas sentido, porque con mas tiempo para pensar podemos empatizar más con todos los que piensan que son fiestas tristes a la par que alegres.

Este año no es distinto a los demás, es solo un año más, que pasará como el resto de los años pasados, parecido al que viviremos, un año en el que ausencias y faltas harán brindar con esos ojos brillosos y nostálgicos.

Este año la Feliz Navidad cobrará un sentido más general, y será igual de empático y enternecedor el recuerdo compartido. Los ausentes volverán, los que ya se marcharon seguirán en el recuerdo por siempre, y nosotros, nosotros que volveremos a brindar, seguiremos diciendo FELIZ NAVIDAD, porque, al fin y al cabo, la vida sigue, la vida sigue igual.