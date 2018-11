Felipe López

Estimado señor consejero: No tengo el gusto de conocerlo y la noticia que me ha llegado de usted me ha dejado admirado. Habla usted la lengua imprecisa de los afectos cuando nos ha dicho a las tres poblaciones de la bahía que esperamos el tranvía en un andén vacío y apagado que "está a punto de arrancar". ¿Esto cómo es? Pero es que además, llevado por el lenguaje de la afectividad, ha completado el mensaje con en "poquísimas fechas". Esto ya es más que revelador y, la verdad, es de agradecer que nos haya traído noticias del tranvía y de este calibre. Pero claro, "a punto de" y "poquísimas fechas" ¿cuánto es? La medida del tranvía, hasta que usted ha venido a decirnos esto el pasado jueves, era de cinco en cinco años. Muy pronto eran dos años si hablaba López Gil, que era el más valiente hasta que se metió en el hermetismo más que en la discreción y la distancia.

No sé si le han dicho, señor consejero, que nos han mentido ya algunas veces tapando con las mentiras todo lo que no se hizo bien, no se hizo. Y puede que los sobrecostes de las obras, porque otra cosa es que tampoco tenemos muchas noticias de la cuantía de las inversiones y todas las garantías que se requieren. La oposición está en otras cosas más importantes, al parecer. No se ha caracterizado por las preguntas parlamentarias una semana sí y la otra también a la señora presidente de la Junta, ahora candidata a la reelección con buenas expectativas demoscópicas. ¿Qué es el tranvía de Chiclana a Cádiz pasando por nuestra calle Real comparado con las cien cosas exasperantes de esta Andalucía perpleja y compleja y sin reflejos?

Pero bueno, inesperadamente nos ha llegado su lenguaje afectivo y ojalá que efectivo. Porque "poquísimas fechas" es que, quiero pensar, antes de la Navidad los gaditanos de Cádiz vayan a Chiclana a beber un vino y pasear por la alameda del río, o los chiclaneros y cañaíllas vayan a Cádiz a disfrutar de una de las ciudades más bellas del mundo. Y al Puerta del Mar a curarse de las heridas de la edad, del tiempo y de las circunstancias. Y todos venga a La Isla, ciudad central, histórica, baluarte invencible, que cantaban por cantiñas los flamencos, ciudad amable, hospitalaria y abierta de una bahía maravillosa.

Sí, señor consejero, usted ha sido la única persona hasta la fecha que ha venido con palabras de cariño y no mentiras, desinformaciones y demás trapacerías. Seguro que muchos vecinos de estas ciudades hermanas que llevan esperando la venida del tranvía como el mesías pequeñito que nos acerque las han agradecido de corazón.

Pues nada, esperamos para comprobar "poquísimas fechas" cuánto es.

Le saludo cordialmente.