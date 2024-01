Fecha fija dice...

Con estos poetuchos no gana una para disgustos. Resulta que una comparsa ha pedido la fecha fija para el Carnaval, diciendo algo así como “que nuestra fecha no dependa más de los caprichos de la Iglesia”. Primero me tuve que reír, pues me hace gracia que con toda la importancia que se dan sus juntaletras con gorra y fular, al final tienen que depender de nuestra Santa Madre Iglesia para celebrar sus tan catetos y desagradables festejos. Luego pensé en lo incultos que pueden llegar a ser estos rimadores de patinillo, sin saber que el Carnaval se creó después (su creador sigue alimentando las llamas del infierno) como consecuencia de la existencia de la Cuaresma. O sea, que nosotros estábamos antes. Pretenden entonces estos ropasueltas que el Carnaval pise aún más a la Cuaresma. Ya –y no sé cómo se permitió– empozoñan las fechas cuaresmales alargando sus mamarrachadas cinco días desde el Miércoles de Ceniza. Y no contentos con ello, se sacaron de la manga un Carnaval Chiquito que celebran el mismo domingo que ya las iglesias y casas de hermandades son un hervidero de fe y compromiso cristiano. Por ahí no paso. Ni muerta. Recogeré firmas con el párroco de San Severiano si hace falta. El director de la comparsa que ha perpetrado la letra dijo que no pueden disfrutar de la Navidad por la cercanía del Carnaval, de lo que parece tener la culpa el calendario cristiano. Pero, ¿cuándo le ha interesado a esta gente la Navidad? Mucho ateísmo ¿y celebran la llegada del niño Dios? Incoherentes e ignorantes, lo que han sido siempre.