Favor de cooperar

Se celebró el viernes pasado una jornada sobre la lengua del comercio en relación con Cádiz, puerto y puerta de Indias. Una iniciativa de calidad patrocinada por la Zona Franca. Hablando con unos y otros sobre la candidatura de Cádiz a sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española resulta que faltan apoyos institucionales fuertes. Que la Universidad enfoque sus cursos de verano en esta dirección. Que se sumen las fundaciones bancarias. Que lo contemple también el Carnaval: ¿y si nombrasen pregonero al cubano Alexis Díaz Pimienta, que es una bomba intercultural? Que los espacios expositivos abiertos y cerrados se abriesen, por ejemplo, a la poesía visual con componente verbal en español & cía. (Pienso en autores vivos como Eduardo Scala, Alejandro Thornton, Fernando Millán, Pablo del Barco…).También musealizar de una vez el taller litográfico Müller de las puertas de tierra, y poner en valor la tradición de la imprenta vinculada a las Cortes de 1812, en sinergia con la escuela de artes y oficios y los espacios que tiene el Ayuntamiento en el ECCO y en Santa Catalina para residencias artísticas. Podríamos fomentar el estudio de nuestros archivos y bibliotecas públicos y privados. Les cuento: el viernes pasado estuvo aquí un miembro de la RAE que tiene interés en consultar el manuscrito de las memorias del comerciante Raimundo de Lantery. Estas curiosísimas memorias de finales del XVII fueron publicadas en 1949 por su poseedor, Álvaro Picardo, que transcribió el original actualizando la lengua. Del libro se hizo una edición no venal muy limitada. En 1983 Manuel Bustos reeditó la edición de Picardo pero no dijo nada del manuscrito original. Los pocos que por él se han interesado no han conseguido verlo. Nadie lo ha visto. Yo me pregunto: ¿y si no existiera (¿ya?) el manuscrito? ¿Y si don Álvaro Picardo hubiera hecho una -digamos- picardía, al estilo de famosos falsarios gaditanos como Adolfo de Castro o Mariano Pardo de Figueroa, el doctor Embussthe? No me digan que esto no da para una ficción de Borges o un premio Planeta. Yo me conformaría con que diese para un X Congreso de la Lengua Española en Cádiz. Podrían hacer todos ustedes el gran favor de cooperar.