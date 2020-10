Eentre la multitud de artículos y comentarios que a uno le asaltan en periódicos, medios de comunicación y redes sociales, me ha llamado la atención un análisis proveniente de un profesional de Harvard. Empezando por lo obvio, que es que el control de la pandemia Covid-19 depende de dos frentes, las medidas a adoptar por los gobiernos y el grado de responsabilidad de la ciudadanía, me centro en el concepto que se acuña de la fatiga pandémica.

Menciona el comentario que la segunda ola se está produciendo con más intensidad en aquellos países cuya desescalada ha estado menos orientada a evitar la propagación del virus.

En España se nos sometió al confinamiento más estricto, sin poder salir más que para lo señalado como esencial, que no incluía poder salir un rato a respirar aire puro en un espacio abierto alejado del resto de la población. Esta circunstancia, evidentemente, generó un grado de desasosiego tremendo en la población. Consciente de ello, pienso que el Gobierno orientó más la desescalada a hacer frente al daño sociológico causado a la población que a evitar los posibles brotes que se daba por hecho que iban a venir.

Todos, me incluyo por supuesto, en el momento en el que se nos dejó salir empezamos a andar y correr de manera compulsiva por las calles, después por las montañas de la provincia y finalmente por las playas a lo largo de nuestra geografía. Después de la carrera una buena cervecita en un bar o chiringuito y la sensación plena de haber recuperado la libertad.

La sensación de libertad en muchos casos nos ha supuesto dejar en un segundo plano el riesgo de contagio. Sí, salimos con mascarilla a la calle y entramos con ella a los espacios cerrados y en cuanto tenemos sensación de seguridad y distancia nos la quitamos y lo mismo sucede en las reuniones familiares. De este modo, al contrario que en otros lugares, llevamos la mascarilla puesta más en los espacios abiertos que en los cerrados, lo que atenta bastante contra la lógica para evitar los contagios.

De qué modo se contagia el virus todavía está muy por investigar, pero la realidad es tozuda: los resultados y cifras de muertos y contagiados en España, personal sanitario incluido, son altísimas.

Es necesario hacer una auditoría de todo lo realizado. Que el encargado de coordinar la emergencia habló al principio de uno o dos contagios lo sabemos, que se tardó en declarar el estado de alarma también, que al principio te confinabas en casa pero se iba al trabajo en transportes abarrotados sin distancia y mascarillas es un hecho.

Pero un análisis muy interesante, y vuelvo al principio del artículo, es de qué modo el confinamiento tan riguroso ha podido tener relación con la virulencia de la segunda ola. Ese experimento social de encerrarnos a todos y no dejarnos disfrutar de aire libre alejados de los demás. Se ha hablado mucho de si jurídicamente se limitaron derechos fundamentales, de si se superó o no el estado de alarma convirtiéndolo en estado de excepción, pero hay también que analizar si un confinamiento general de la población no es una medida demasiado extrema.

Como declara la OMS, la salud es el triple equilibrio físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedad. Posiblemente pretender una ciudadanía responsable cuando has puesto en la cuerda floja su salud física y mental es muy complicado, porque has creado una bomba de relojería.

Parece que habrá más olas y en el futuro más pandemias. Y espero que tengamos profesionales al frente que tomen medidas con más cautela y menos prisas que aquellos que las han tomado hasta el momento. La urgencia requiere medidas, pero la sensatez está bastante reñida con las prisas y la precipitación.

¿Habría sido la población más responsable si no hubiera estado encerrada dos meses en su casa? Ahí dejo la pregunta. En todo caso las cifras negativas son las que son tanto en la primera ola como en la segunda. ¿Será verdad aquello de que a la tercera va la vencida? Espero que sí…