Primero fue lo de "desescalada", palabra que no está reconocida en el Diccionario de la Lengua y que parece ser un invento del asesor del presidente Sanchez, Ivá Redondo, para designar la atenuación de las medidas acordadas para combatir el Covid-19. Ahora se usa el término "nueva normalidad", que es un contrasentido puesto que no se puede volver a algo nuevo. Bastaría con decir "volver a la normalidad", pero tampoco es exacto, porque nos falta mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio para volver a los viejos tiempos que, desde la perspectiva de hoy, añoramos. El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, pregunta qué provincias están en disposición de entrar en la primera fase, que supone una importante mejora respecto a las limitaciones anteriores y que permite la apertura de actividades comerciales, reuniones de hasta 10 personas, respetando las distancias, terrazas de bares y restaurantes al 50% de su capacidad potencial, apertura de lugares de culto al 30% de capacidad, mercados al aire libre, limitados al 25%, salidas infantiles, etc, etc.

El problema radica en que el dichoso virus no conoce ni la división en España en provincias, que Javier de Burgos instauró en 1833, y ni siquiera el Estado de las autonomías, que promulgó la Constitución de 1978. Por eso resulta que, siendo el virus volandero, campa a sus anchas sin respeto a los límites administrativos. El resultado es que no se puede desescalar para ir a una nueva normalidad teniendo en cuenta esos criterios administrativos. Nos dicen además que la pesadilla no ha terminado, que durará hasta junio o diciembre del año que viene, porque no se detendrá hasta que un 60% ó 70% de la población desarrolle inmunidad contra el contagio, o gracias a una vacuna. Así lo dice Center for Infections.

Estamos a la espera de que el señor Simón nos dé un informe técnico especifico de cada una de las CCAA, que cuando escribo no se ha producido. Hasta ahora, hacíamos la cuenta de la vieja. A los fallecidos de este año, se le restaba los del año pasado y estos eran las víctimas del Covid-19. Un equipo desconocido se basa en criterios poco claros para pasar de una fase a otra, aunque el presidente del Gobierno dijo que "todos los ciudadanos podrían comprobar los criterios que cada territorio tendrá que cumplir para cambiar de fase". Afortunadamente, en Andalucía, afirma su gobierno, que toda la comunidad está en condiciones de pasar a la fase 1, exceptuando algunas áreas de Málaga y Granada. El resto de comunidades también, salvo Cataluña y Castilla León y Madrid, y eso que no es como ascender a Primera División.