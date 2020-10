Al Papa Francisco no le ofende que se diga que sus palabras suenan a fantasía. Él sabe que escribe desde una determinada lógica, que no es la de todos ni la dominante, y, por eso, dice: "Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía". Pero gracias a Dios, escuchado o no, el Papa no calla. Dice y escribe lo que muy pocos se atreven a decir. Habla, y al hacerlo, señala horizontes e indica senderos para llegar, con otros, a aquellos.

Todos hermanos es su última encíclica. Es un texto directo y fácil de comprender. El español en que está escrito permite que las palabras de Francisco transmi-tan de modo muy directo lo que quieren decirnos.

Como de costumbre se dirige a todas las personas, sin exclusión alguna, invitándonos a la reflexión y a la responsabilidad. La lógica del Papa se fundamenta en que los seres humanos somos hermanos y hermanas. Eso no es una abstracción, dice, sino algo que "toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones". ¡Imposible resumir el contenido de este texto! Descúbranlo ustedes mismos, y dialóguenlo con familiares, amigos y alumnos. Pensar e invitar a pensar: ¡noble oficio!

El pasado 15 de octubre se presentó en el Vaticano el Pacto Educativo Global que el Papa Francisco ofrece a todo el mundo educativo como un instrumento de reflexión y de renovación. Si se pretende un nuevo modelo de desarrollo centrado en la persona humana, se necesita otro modelo cultural, otro modo de pensar y de actuar. Si eso ha sido necesario siempre, más lo será en tiempos de pandemia, de la que no saldremos, automáticamente, ni más fuertes ni mejores. De nuevo, mi invitación a que lean algo sobre este Pacto. En medio de tanto ruido y de tanta irresponsabilidad, necesitamos voces que nos ayuden a comprender qué nos está pasando y nos den pistas para cómo salir adelante. ¡Aunque algunos las tachen de fantasías!