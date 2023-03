Quién no se alegra de que en una noche se le vaya la luz y estén ciegos como los gatos de porcelana y llamando al electricista viene y se lo arregle? ¿Quién no está loco de contento si se le rompe un grifo inundando la casa y llamando la fontanero viene y se lo soluciona?….no solamente se alegra sino que le invita a una cerveza con albóndigas de tapa. Son profesiones encomiables y a veces ni los mismos profesionales saben catalogarse. Lo mismo un albañil, un camarero o un cristalero. Eso de tener que llamar a Marruecos para que vengan profesionales de estas ramas, suena a chino. ¿Quién tiene la culpa? ¿Es que ya no hay escuelas profesionales que enseñen estos oficios? Porque simplemente achacar a los empresarios que no cumplen con las disposiciones legales, cinco días de trabajo, los de descanso, las horas extra, los seguros ….. me pienso que no es justo. Habrá algún caso, pero la generalidad es necesariamente otra.

Punto y aparte, y no se asusten ustedes, de que emplee la palabra flojo o flojísimo, porque sencillamente es el antípoda, lo contrario de cojonudo. Y son palabras castellanas y además de uso muy corriente. Y conviene airearlas porque puede haber más de uno para quien levantarse a las siete u ocho de la mañana es un martirio. Y hay para quien doblar el esqueleto le produce un dolor tremendo. Y también quien se aguanta con una miseria de paguita y así no se arregla, no digo España, no se arregla ni la esquina de su casa.

En el reciente Carnaval de Cádiz me hizo mucha gracia, a mí y a todos, uno que llevaba una pancarta con cuadros y con un puntero iba relatando los oficios…. "¿cómo se dice en japonés albañil?….yo alicato. ¿Cómo dice en holandés guardia civil?....van de verde". ¿Cómo se dice en Cádiz fontanero?… no me llames". Más o menos era así. Y puede responder a una realidad generalizada.

Yo no quiero meterme donde no me llaman, pero los grandes titulares primera página del Diario... "Se busca en Marruecos los camareros que faltan en Cádiz". La Junta de Andalucía se quita las pulgas y los empresarios se quejan ¡Asombroso! Y así no vamos a ninguna parte. Y lo peor es que esto es una enfermedad que va in crescendo. ¡Te lo digo yo! Por tanto mi concejo, hay que trabajar, aunque sea sembrando moniatos o pescando, o recogiendo colillas…Dicen que la próxima invasión a Occidente es de los chinos y de los musulmanes, pero no con escopetas y cañones sino con el vientre de sus mujeres….porque aquí nadie quiere tener más que en todo caso un hijo y un perro….hasta en eso esta maldita filosofía.

P/D Y por favor amigo, no digas ni pienses…." Es que tú tienes el pajar techado, tienes tu vida asegurada…" Hazme caso, ve en mis palabras lo que hay de vedad. Por tu propio bien. De lo peor que hay en esta nuestra tierra es pasarse todo el día matando moscas.