El Carnaval ha pasado, circunstancial y puntual, con pena y sin gloria. En las calles se notaba la poca afluencia del aficionado bueno, mientras que el mamarracho del botellón nunca va a faltar, ni aquí ni en San Fermín. Se notaba no había coros en las calles. Claro, no había pasta.

Lo esencial de nuestra fiesta se diluye por culpa del que las hace y del que las canta, me refiero a las coplas. Antologías, chirigotas, grandes copleros en busca del vil metal venden su tierra, desnudan su afición, desangran aún mas al Carnaval de siempre, ese que les encumbró, que les aupó, que les dio fama, que les hizo en la calle lo que no son en su casa. Y ahora, en un Febrero de Pandemia con la boca chica, por no tener organizada la fiesta el Ayuntamiento, lo retrasa a "cuando me salga de mis pelotas y calzoncillos del arcoíris".

Y han salido a la calle para ofrecer su repertorio auténticos aficionados a esto; comparsas, chirigotas, tríos, romanceros…hombres y mujeres dispuestos a que esto no muera, todos callejeros o ilegales, puesto que no ha habido concurso. Gente devota de la fiesta, entregada a que esto no siga desintegrándose. Y en Chiclana, Carnaval oficial y tres coros de Cádiz haciendo un carrusel, ¡dios mío!, qué falta de gaditanismo. Los coros encima de una carroza es algo solo de Cádiz, desde 1.894, coro "'Los Pajaritos' de Rodríguez. Y Ascoga sin mover un dedo y sigue sin enterarse: Claro, su único cometido en la fiesta es solicitar anualmente el aumento de la subvención.

Se nos van de las manos; el ego, el dinero, la envidia… Cádiz.