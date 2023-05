La Fundación Casa-Museo 1884 del Carnaval de Cádiz y el Patronato que la rige existen, aunque no lo parezca. No hay noticias de la extinción.

Las últimas reuniones tuvieron lugar antes de las elecciones de 2015. No se ha disuelto, pues, y el presidente del mismo es, estatutariamente, el alcalde de la ciudad. Las vicepresidencias corresponden a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Cádiz. Los vocales son Unicaja, Cajasol (hasta el 21-01-2013), Asociación de Autores y Universidad de Cádiz. Quien esto firma tuvo el honor de ser secretario representando a la UCA, durante varios años excepto en las últimas de las reuniones habidas cuando -a petición propia- fue sustituido en el cargo por el secretario del Ayuntamiento.

Desde entonces, y que uno sepa, la actividad ha sido nula. Pero como responsabilidad municipal que es, no se puede dejar morir de inanición. Tal vez lo más sensato sea llevar a cabo la demolición controlada del Patronato y la Fundación, vía simbólico hara-kiri y, obligadamente, dando cuenta al Protectorado como órgano de la administración, que vela por el ejercicio, legalidad y funcionamiento de las fundaciones.

A partir de ahí el Ayuntamiento tendría las manos libres para optar por otra fórmula o simplemente echar el cerrojo a todo lo que sonase a la Fundación de acuerdo con los Estatutos y con el procedimiento del Protectorado.

La comisión de liquidación que se nombrase, si fuera necesario, tendría escaso quehacer puesto que no existe patrimonio inmobiliario alguno. El local, cedido por la Delegación Provincial de Educación, servía de almacén ya que las reuniones tenían lugar en el Ayuntamiento.

Las más importantes serían la convocatoria de un concurso de ideas entre arquitectos para el futuro Museo del Carnaval que ganó Rafael Giles y que alcanzaría los 5.000.000€ y la digitalización de los fondos carnavalescos del Archivo Municipal por un importe superior a los 72.000€ (IVA incluido) adjudicado a la empresa E-DOCUMENT-D con cargo a la Fundación y a la Junta de Andalucía. Sin objeción alguna los materiales digitalizados se cedieron al Archivo Municipal. En un tono menor, por concurso también, se eligió el logotipo representativo de la Fundación.

El único patrimonio que dispone el Museo son unos desconocidos fondos en alguna entidad bancaria que necesitan, según Estatutos, las firmas del Presidente, la del Tesorero y la del Rector de la UCA para acceder a los mismos. Para los fondos materiales de archivo de la Fundación, procedentes de donaciones/adquisiciones, por convocatoria pública se nombró a un becario para la catalogación/ inventariado de los materiales que presentó listado de materiales (sesión de 12 de enero de 2009) y que, grosso modo eran 27 CD, 18 vinilos, 121 casettes, 173 libretos, 25 libros, varias revistas y algunos disfraces, materiales todos que, al poco tiempo presentaban dudoso estado de conservación por las características del local, entrada de agua de lluvia y viento.

Además, los materiales sufrieron una merma considerable porque en un determinado momento, uno de los miembros de la Fundación que ejercía asimismo como personal contratado de la entidad, acompañado, por requerimiento, del Notario Sr. Linares Castrillón que levantó la correspondiente Acta a la que no tuvimos acceso, retiró un cierto número de cajas repletas de materiales, aduciendo que eran de su propiedad, aún cuando no había inventario y cuando previamente los había cedido a la Fundación y no figuraba documentación alguna al respecto. Naturalmente este hecho se puso en conocimiento de la presidenta y los vocales.

Los materiales, por tanto, que puedan existir hoy en día, serán pocos, de escaso/nulo valor crematístico, tal vez de algún valor histórico y seguro que en mal estado de conservación.

El alcalde Kichi, persona difícil de olvidar, heredó esta Fundación pero no mostró ningún interés por la misma, no hizo ningún uso ni positivo, ni negativo, ni la clausuró, ni la potenció, ni convocó nunca a los vocales, ni informó de la situación económica o del estado de los materiales, sino que dejó que tuviera una muerte lenta. Por eso sorprende la repentina urgencia en acceder al local-almacén.

Si Kichi heredó una Fundación a pleno funcionamiento y con realizaciones importantes, no debería dejarle esta Fundación como herencia envenenada a quien le suceda en la alcaldía.