Otro final horrendo del Glorioso. No bastó lo de Barcelona. Nos dieron a beber otra vez la ponzoña de los minutos finales. Aunque esta vez fue peor. De Barcelona uno podía salir sacando pecho. Llegamos hasta el minuto 82 impecables atrás. El otro equipo sudaba, hacía todo lo posible; pero no conseguía taladrar el portón de un Ledesma soberbio. No había fisuras en defensa, todo funcionaba ante un grande. Mas contra este Almería lleno de africanos (este es el eufemismo que me permite escribir el ordenador) grandes y no torpes, perdimos todo lo ganado en la condal ciudad. Porque el partido, especialmente en la primera parte, fue soso, insípido. Hubo un momento en que eché una ojeada a la revista de Carlos Medina a ver si había salido guapo. El palco de ASISA estaba por la mitad, como si la gente se hubiese olido la tostá. Mira que bien nos sacan aquí. Desgraciadamente voy a acertar con el empate que he pronosticado en linea6, dice Paco Rodríguez Moragues. Me pregunto si don Francisco Javier es mejor persona que otorrino o viceversa. Bueno, vamos al turrón de almendra, que empieza la segunda parte.

Por fin el Glorioso (no el de Lisboa, el de la Tacita de Oro) ha empezado más mordedor, más penetrante, menos obtuso. Las cabalgadas de Alejo se coreaban, el Almería (el lugar adonde habitan las almas), apretujado contra su portería, no sabía cómo pasar de medio campo, en donde, a veces, sólo estaba el buen Iza solo, temiendo el contragolpe posible que no se daba apenas. Hasta que llegó lo que más le cuesta al Glorioso, lo que más, el gol. Sufrimos porque nuestro amado Del Cerro Grande nos hizo temblar con la terrible manita al cerumen del trencilla, como se decía antes; pero no, el gol era lindo, como ya habíamos comprobado en la tele del palco y habría dicho Maradona. El Longines, el que no falla nunca, lo marcó a placer, con todo el quiosco para él solito.

Longines elevó los brazos al cielo dando gracias al Padre eterno casi como si no se lo creyera. Brillaba el marcador, los tres puntos que nos llevaban a jugar la final de la Champions, y Guardiola cagao. Para remate Edgar vuelve a querer frenar a Cris, y no lo consigue, porque Cris tiene las piernas largas y, en consecuencia, una zancada tipo Eusebio. Hay que ver cómo está mejorando este niño. Por partido. Segunda amarilla. A la calle a escupir, como decían mi padre y mi abuelo.

Con uno a cero y uno más, el Glorioso tenía ya todo hecho. Que pite el del pito el final y todos a casa a ver cómo se derrite este Sevilla casi sin plantilla, con un Gudelj que se las ve y se las desea para jugar de central y un Rakitic que sigue siendo el mejor. Y no mucho más. Ya jugó con fuego el año pasado y se enderezó al final. Veremos si se repite la cosa, Gorito. Del resto prefiero no hablar. Se derritieron como los bombones de mi santa cuando no los mete en el frigo. Dejo los descomunales errores para otros. Es que es el Glorioso y duele.