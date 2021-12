Hay momentos en la vida en los que no me siento particularmente llamado a ser original. En estas fechas, por ejemplo. Llevo años deseando lo mismo a quienes quiero, a mis amistades y a todos en general: "Feliz Navidad y Año Nuevo". Eso es lo que les deseo a todos ustedes en este fin de año 2021.

No se me ocurre una felicitación mejor. Los cristianos creemos que en Navidad el Amor del Padre se ha revelado en Jesús, su Hijo, que viene al mundo para darnos nueva vida. No creo que ni el amor, ni la vida, ni la esperanza sean realidades superfluas o inútiles para el mundo de hoy. Por eso las deseo.

Pero junto a esa felicitación tradicional suelo añadir siempre algunas palabras diferentes cada año. En esta ocasión les quiero ofrecer unas reflexiones del Papa Francisco que se están citando con frecuencia en estos momentos en que toda la Iglesia ha sido invitada a "caminar juntos", a recorrer un camino sinodal. Dice Francisco, y yo hago mías sus palabras y se las ofrezco a ustedes, que necesitamos "hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos". Como ven no es pequeño el desafío al que se nos invita. Pero es que el mundo, en estos momentos, no se puede conformar con menos.

Atrevernos a soñar a lo grande es uno de los retos permanentes a los que nos convoca el Papa argentino. Pero no a un soñar dormidos sino a un soñar despiertos que "enardezca los corazones y dé fuerza a las manos", es decir, que nos haga ponernos a trabajar para hacer real lo que soñamos. Y que nos haga trabajar unidos a todos los hombres y mujeres del mundo por encima de cualquier creencia o ateísmo. Así entendida la Navidad no es solo cosa de los cristianos sino de todos los que quieren un mundo mejor. Por eso: ¡Feliz Navidad!