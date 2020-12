FALTA LA EVALUACIÓN

Lo que no se evalúa, se devalúa". Por eso al terminar una reunión de trabajo o un taller o seminario hay que dedicar un tiempo a revisar lo que se ha vivido. Para caer en la cuenta de lo sucedido. De los logros obtenidos y de los errores cometidos. Y, de ese modo, aprender.

El año 2020 ha sido terrible. Único y, esperemos, irrepetible. Muchas cosas han sucedido, algunas muy malas. Pues bien éstas serían aún peores si además fueran inútiles. Si no fuésemos capaces de reflexionar sobre ellas. Y sobre las buenas, que también las ha habido. Para aprender de todas ellas. Por eso les invito a que, cada cual a su manera, dedique un tiempo a recordar lo vivido desde el pasado febrero o marzo. El desconcierto inicial, la solidaridad y el aplauso. El hastío y aburrimiento que fueron, poco a poco, ganando terreno. Las dudas y miedos. La crisis económica y el dolor por pérdidas irreparables. Los egoísmos, que fueron regresando. La falta de diálogo y unidad entre quienes deberían habernos dado buen ejemplo y no lo han hecho. También el silencio interior. El diálogo familiar. Las amistades añoradas. El nuevo lenguaje para expresar los afectos, etc.

Esas y otras muchas cosas nos han sucedido. ¿Qué hemos aprendido en el camino? Al principio, ingenuamente, se pensaba que saldríamos mejores de la pandemia. Luego hemos ido comprobando que las cosas no son tan sencillas y que el cómo vaya a ser el futuro depende de nosotros y de nuestras opciones. Francisco lo decía recientemente: "De una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o, peor aún, uno contra el otro". ¿Aceptaremos esa lección?

¿Qué hemos aprendido en estos meses? ¿Qué queremos incorporar a nuestra vida, a nuestra familia, trabajo o relaciones sociales? ¿De qué queremos desprendernos? "Lo que no se evalúa, se devalúa". El 2020 ha sido demasiado fuerte para dejarlo ir sin más. ¡Feliz Navidad, y mejor 2021 para todos!