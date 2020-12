Expertos en liarla

Demuestran que los que se reúnen para decidir las medidas que hay que ir adoptando a lo largo de la pandemia y de esta desescalada accidental provocada por la Navidad son realmente expertos. Lo demuestran cada vez que hacen pública una decisión. Lo de soltar, como el que no quiere la cosa, el concepto de allegado ha sido una auténtica bomba. Hasta ahora nadie se había planteado realmente el significado de la palabra allegado. ¿Es allegado mi vecino o mi frutero? Y a lo mejor, que no es el caso (no quiero líos familiares), yo prefiero tener en mi mesa a mi vecino antes que a mi cuñado que sí cumple, seguro, todos las características necesarias para ser considerado un allegado. Ahora dicen que van a volver a reunirse para afinar un poco más la decisión para no equivocarse. Loco estoy por ver ahora qué se inventan y cómo lo comunican. Al final puede que sea todo más fácil de lo que parece, pero ellos no lo saben.