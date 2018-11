Examen por la provincia

Casualidad o no, estas elecciones andaluzas coinciden con los treinta y seis años de la composición de la primera Cámara Autonómica de Andalucía. Toda comparación es odiosa. Pero la realidad solo es una. Políticamente la duda no admite color. Como dice don Alfonso Guerra, no es que los políticos de antes fueran mejores es que antes llegaban los mejores. Y viendo la actual campaña electoral, es para que nos preguntemos "Dios mío, ¿en qué manos estamos?".

Este Diario ha venido publicando una encuesta con los candidatos de todos los partidos sobre el conocimiento que tienen de la provincia. De pena. La mayoría no pasan ni el examen de geografía. Esta provincia necesita representantes en el Parlamento preparados, no que sepan de política que sería mucho pedir, pero por lo menos que conozcan a su provincia. Cómo puñetas se hacen las listas electorales. ¿En qué piensan los partidos? Esto explica el porqué esta provincia y su Bahía no crece al ritmo de lo que necesita y esperamos los gaditanos. Y así está saliendo la campaña electoral.

Creo que es la que más bajo nivel esta demostrando. Ni respeto con el adversario, ni responsabilidad, ni talento, ni programa, ni creatividad. Solo escuchamos descalificaciones. Venir a Andalucía, a unas elecciones autonómicas, para hablarnos de Cataluña, de los independentistas, de radicales... se podían haber ahorrado el viaje.

Incluso me parece que existe, entre los candidatos, una falta de responsabilidad grandísima con la democracia. Miren ustedes. No se puede salir en unas elecciones diciendo que no piensan llegar a acuerdos algunos para gobernar en coalición. Los nuevos partidos llegaron con la idea de acabar, según ellos, con el bipartidismo y ahora no son capaces de llegar a pactos. La democracia y la política es la capacidad de pactar. Las mayorías absolutas se acabaron y ha llegado el momento de saber ponerse de acuerdo. Pero anunciar de antemano la ingobernabilidad de la Comunidad, me parece una falta de respeto hacia los electores y hacia la misma democracia. Y en esta provincia más. Los graves problemas que padecemos desde hace tiempo no pueden tener solución si todas las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo. Cádiz necesita de un gran consenso, de un gran pacto por Cádiz. No podemos continuar siendo la cenicienta de la Comunidad mientras sus fuerzas políticas se dedican cada una a lo suyo. Cádiz necesita de la gran política.

Los gaditanos necesitamos salir de esa gran bolsa de desempleo que está costando trabajo dejar atrás. Hay algún partido que lleve un programa económico que solucione el trabajo de los astilleros, crear y planificar las infraestructuras que ahogan el desarrollo del Campo de Gibraltar y resto de la provincia, consolidar el turismo, crear grandes industrias. Lamentablemente no se escuchan propuestas económicas de los partidos que concurren a las elecciones. No hay ninguna alternativa en condiciones para mejorar lo que tenemos. Y desde luego con el conocimiento que tienen los candidatos de su provincia, no podemos esperar mucho.